Yeni Apple A12 Bionic işlemcili Apple TV özellikleri ve fiyatı

Dünyaca ünlü teknoloji markası Apple, yeni TV markasını sunuyor. 2017 yılında Apple TV 4K sunan marka, adını değiştirmeden 2021 yeni Apple TV sunuyor. HDR videolu yüksek kareli A12 Bionic çip sağlayan marka gelişmiş renkler sunuyor.

4K çözünürlüğü sunan Apple TV, aynı zamanda Wi-Fi 6 bağlantısı sunuyor. Aynı zamanda yeni çıkan televizyona ek olarak kumanda da veriyor.

Apple TV 4K, Dolby Vision ve HDR desteği ile öne çıkan TV, yeni set üstü kutu Dolby Atmos ses kodeklerini de destekliyor. Ergonomik tasarım olmasından kaynaklı birçok özellik sunan marka kumandası ile tamamen yeniden tasarlandı.

Yeni Apple TV 4K, 3 GB depolama alanı fiyatı, 2,099 TL olurken yeni ürün 30 Nisan tarihinden itibaren satışa sunulacak. Tahmini 64 GB model 2,299 TL’den satışa sunulması bekleniyor.

Apple yeni ürünlerinin tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.