Yeni 8. Nesil iPad ve yeni iPad Air Türkiye satış fiyatı belli oldu

Apple, Eylül ayında tanıtımı yaptığı 8.nesil iPad ve yeni iPad Air modellerini Türkiye’de satışa çıkardı. İki etkinlikten sonra satışa çıkarılan modeller şimdiden büyük talep görüyor. 10.2 in. ekran boyutuna sahip olan ve A12 Bionic işlemcili 8.nesil iPad, 32 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürüldü.

Yeni iPad’ler satışa çıktı!

Güç tuşunda yer alan Touch ID parmak izi sensörlü, 10.9 inçlik yeni iPad Air ise iPhone 12’lerde bulunan kalın kasaya sahip. A14 Bionic işlemcili yeni iPad, 64 GB ve 256 GB depolama alanıyla Türkiye’de satışa çıktı.

8.nesil iPad ve yeni iPad Air Türkiye satış fiyatı

8.nesil iPad uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleriyle; iPad Air ise gümüş, rose altın, yeşil ve gök mavisi seçenekleriyle satışta.

iPad Air 64 GB + Wi-Fİ: 5.799 TL

iPad Air 64 GB + Wi-Fi ve hücresel: 6.999 TL

iPad Air 256 GB + Wi-Fi: 7.199 TL

iPad Air 256 GB + Wi-Fi ve hücresel: 8.399 TL

8.Nesil iPad 32 GB + Wi-Fi: 3.199 TL

8.Nesil iPad 32 GB + Wi-Di ve hücresel: 4.399 TL

8.Nesil iPad 128 GB + Wi-Fi: 3.999 TL

8.Nesil iPad 128 GB + Wi-Fi ve hücresel: 5.199 TL