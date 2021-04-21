Yemeksepeti ve Getir neden açılmıyor, çöktü mü?

Birkaç kullanıcı Twitter üzerinden şikayetlerini anlatmaya çalıştı. Yemeksepeti’nin çökmesinin ardından sonra Ekşi Sözlük’ten de kullanıcılar tepkilerini dile getirmeye başladı. 10 Nisan günü de Yemeksepeti Banabi de çökme yaşanmıştı. Ziyaret edenler “Şu anda hizmet veremiyoruz, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz,” mesajıyla karşılaşmaktaydı. Yemeksepeti Banabi 10 Nisan günü meydana gelen yoğunluğun sonucunda çökmüştü. Getir’se teknik bir aksaklıktan dolayı aynı sorunu yaşamıştı.

Yemeksepeti ve Getir çöktü! İşte son durum

Şu an Getir’in ve Yemeksepeti’nin çökmesinin nedeni, iftarın öncesinde meydana gelen yoğunluk yüzünden olduğu düşünülmektedir. Ancak her iki şirketten de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemeksepeti ve Getir uygulamasının çökmesi sonrasında kullanıcıların Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa şu şekilde:

Tahminen ne zaman açılırsın aşko orucumu açıcamda sipariş verebilirsem #yemeksepeti pic.twitter.com/kRm3qOnjeh — Ali Furkan Coşkun (@coskunfurkanali) Nisan 21, 2021

#yemeksepeti aç kaldım aççç ama iyi yanından baksam olurmu ki ? Kurye abiler dinleniyo bari — umut can (@ucy_ucy) Nisan 21, 2021