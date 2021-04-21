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Yemeksepeti ve Getir neden açılmıyor, çöktü mü?

Yemeksepeti uygulamasına neden erişilemiyor? Getir uygulaması neden çöktü? Çoğu kişi Yemeksepeti ve Getir’e erişemediğini bildirdi. Hemen hemen 10 dakikadan beri iki siteye de erişilemiyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:52
Yemeksepeti ve Getir neden açılmıyor, çöktü mü?
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Birkaç kullanıcı Twitter üzerinden şikayetlerini anlatmaya çalıştı. Yemeksepeti’nin çökmesinin ardından sonra Ekşi Sözlük’ten de kullanıcılar tepkilerini dile getirmeye başladı. 10 Nisan günü de Yemeksepeti Banabi de çökme yaşanmıştı. Ziyaret edenler “Şu anda hizmet veremiyoruz, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz,” mesajıyla karşılaşmaktaydı. Yemeksepeti Banabi 10 Nisan günü meydana gelen yoğunluğun sonucunda çökmüştü. Getir’se teknik bir aksaklıktan dolayı aynı sorunu yaşamıştı. 

Yemeksepeti ve Getir çöktü! İşte son durum

Şu an Getir’in ve Yemeksepeti’nin çökmesinin nedeni, iftarın öncesinde meydana gelen yoğunluk yüzünden olduğu düşünülmektedir. Ancak her iki şirketten de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemeksepeti ve Getir uygulamasının çökmesi sonrasında kullanıcıların Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa şu şekilde:

 

 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
TwitterYemeksepetiGetirçöktüErişim
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