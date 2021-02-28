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Yemeksepeti sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? Yemeksepeti uygulamasına ne oldu?

Türkiye'de en fazla kullanılan uygulamalardan biri de Yemeksepeti. Yemek sipariş hizmeti veren ve oldukça fazla kullanıma sahip olan Yemeksepeti kullanıma kapalı hale geldi. Yemeksepeti kullanıcıları bu sorunun ne olduğunu, uygulamanın çöküp çökmediğini merak etmeye başladı. Tüm detaylı bilgiler haberimizde.

28 Şubat 2021 Pazar 20:12
Yemeksepeti sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? Yemeksepeti uygulamasına ne oldu?
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Ülkemizde yaşanan bu zorlu süreçte Yemeksepeti uygulamasının kullanımı bir hayli artmıştı. Dışarı çıkmanın yasak olduğu günlerde kullanımı daha da artan Yemeksepeti’nin çöküp çökmediği merak ediliyor. 

Yemeksepeti çöktü mü?

 Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında ‘ bir hata oluştu’ yazısı ile karşı karşıya kalıyorlar. Türkiye’de en çok tercih edilen yemek sipariş uygulaması olan Yemeksepeti, kullanılamıyor. Kullanıcılar giriş yaptıklarında hata ile karşılaşıyorlar. Ne yazık ki sistemin çöküp çökmediği bilinmiyor. Uygulama da oluşan problemler devam ediyor. En kısa sürede bu sorunun çözüleceği düşünülüyor. 



Son Güncelleme: 28.02.2021 20:12
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Anahtar Kelimeler:
YemeksepetiHata
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