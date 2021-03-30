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Yemeksepeti kayıtlı kredi kartı bilgileri ve şifreler çalındı mı? Kart bilgileri ve şifreler güvende mi?

Yemek sepeti kullanıcılarına 25 Mart tarihinde siber korsanlar tarafından siber saldırıya uğradıklarını ve Yemek sepeti üzerinde yer alan bazı kullanıcı bilgilerinin ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen bilgiler arasında kart bilgilerinin yer alıp almadığı kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

30 Mart 2021 Salı 01:17
Yemeksepeti kayıtlı kredi kartı bilgileri ve şifreler çalındı mı? Kart bilgileri ve şifreler güvende mi?
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Yemek sepeti, yaptığı duyuru ile siber saldırıya uğradıklarını, kullanıcıların bazı bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirildiğini açıkladı. 25 Mart Perşembe günü gerçekleşen siber saldırı ile Yemeksepeti kullanıcılarının bazı bilgileri çalındı. Kullanıcıların ad, soyad, ev adresi ve telefon numarası gibi bilgilerinin ele geçirildiği öğrenildi. Yemeksepeti’nin yaptığı açıklamaya göre müşterilerin,

Ad Soyad

Doğum günü

Telefon numarası

E-posta adresi

Adres bilgisi

SHA-256 ile maskelenmiş giriş şifresi

Bilgilerin ele geçirildiğini açıkladı.

Yemeksepeti kullanıcılarının kredi kartı bilgileri ele geçirildi mi?

Yemeksepeti kredi kartı bilgileri konusunda MasterCard altyapısında korunan kredi kartı bilgilerinin çalınmadığını, herhangi bir güvenlik problemi bulunmadığını açıkladı. İşte Yemeksepeti tarafından siber saldırı hakkında yapılan açıklama:

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 01:17
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Anahtar Kelimeler:
YemekSepeti
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