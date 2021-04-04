Yemeksepeti CEO’su 17 gün sonra ilk kez açıklama yaptı!

Yemeksepeti'nin Üst yöneticisi Nevzt Aydın yaşanan skandaldan 17 gün sonra sosyla medya üzerinden olayla ilgili düşüncelerini kamuoyuna aktardı. İşte Nevzat Aydın'ın yaptığı açıklamanın detayları...

"Çok üzgünüm"

Yemekspeti'ne ait olan web uygulama sunucusundaki bir eksiklikten faydalanılarak ele geçirilen bilgilerin ardından konuşan Yemeksepeti Üst Yönetisici Nevzat Aydın yaşanan hadise ile ilgili 17 gün sonra açıklama yaptı.

Nevzat Aydın şu sözlere yer verdi:

Neler yaşanmıştı?

"Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz."Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz…"

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yönelik siber saldırının gerçekleştiği yurt dışı kaynaklı IP adresleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nce tespit edilmişti.

Yemek sepeti konu ile yaptığı açıklamada kullanıcıların ad ve soyadı, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin ele geçirildiğini fakat kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu açıklamıştı.