Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor? Yemek Sepeti android ve apple uygulaması neden giriş yapılmıyor?

Ekonomik olarak günden güne büyüyen yemeksepeti pandemi dönenimde oldukça sık tıklanan bir platform haline geldi. Sahibi ve CEO'su Nevzat Aydın tarafından yöentilen şirket müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyor.

Pazarlama konusunda hayli gelişen şirket Bana Bi uygulaması ile değişik ürünleri de kapınıza kadar getiriyor. Bu günler de ortaya çıkan iddiayı sizin için araştırdık. An itibari ile yemeksepeti'ne giriş yapıp siparişinizi verebilirsiniz.

Yemeksepeti uygulaması da çalışıyor. tek yapmanız gereken app store ve mağazalara girip uygulamayı indirmek olacak.

Uygulamayı indirdikten sonra istedğiniz menüyü yasak saatleri de dahil sipariş verebilir kapıda ödeme seçeneğini de kullanabilirsiniz. ü