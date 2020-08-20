Yazın ailesine destek olmak için çalışan 11. sınıf öğrencisi atık malzemelerden enerji üretti

Merdin Mazidağı’nda oturan ve yazları çobanlık yaparak ailesine destek olan 11. Sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya evdeki pervane oyuncak araba motoru ve kablolardan bir devre kurarak rüzgar enerjisi ile elektrik üretmeye başladı.

Çobanlık yaptığı alanlarda cep telefonunu ve el fenerinin şarj etmeyi başaran Kaya evinde birçok elektronik devre yapıyor. Kendisine destek olunmasını bekleyen Kaya sırada rüzgar enerjisi ile çalışan koyun kırpma makinası yapmak istiyor. Bu şekilde çobanların büyük bir problemi çözülmüş olacak.