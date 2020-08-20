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Yazın ailesine destek olmak için çalışan 11. sınıf öğrencisi atık malzemelerden enerji üretti

Mardin Mazidağı ilçesinde yaşayan ve yazları çobanlık yaparak ailesine yardım eden 11. Sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya hayvanlarını otlatan insanların enerji ihtiyaçlarını karşılamaları için atık malzemelerden rüzgar enerjisi ile elektrik üretmeyi başardı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:19
Yazın ailesine destek olmak için çalışan 11. sınıf öğrencisi atık malzemelerden enerji üretti
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Merdin Mazidağı’nda oturan ve yazları çobanlık yaparak ailesine destek olan 11. Sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya evdeki pervane oyuncak araba motoru ve kablolardan bir devre kurarak rüzgar enerjisi ile elektrik üretmeye başladı.


Çobanlık yaptığı alanlarda cep telefonunu ve el fenerinin şarj etmeyi başaran Kaya evinde birçok elektronik devre yapıyor. Kendisine destek olunmasını bekleyen Kaya sırada rüzgar enerjisi ile çalışan koyun kırpma makinası yapmak istiyor. Bu şekilde çobanların büyük bir problemi çözülmüş olacak.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:19
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Emin KAya
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