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Yazılım okulları nedir? Yazılım okuluna nasıl başvurulur? Yazılım okulu başvuru şartları ve eğitim süreci

Alınan yeni kararlar sonucunda yazılım okulları açılmasına karar verildi. Herkes tarafından merak edilen bu yazılım okulları hakkında araştırmalar çoğalmaya başladı. Başvuru şartları ve hangi derslerin görüleceği hakkında merak eden vatandaşlarımız için ayrıntılar haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 17:03
Yazılım okulları nedir? Yazılım okuluna nasıl başvurulur? Yazılım okulu başvuru şartları ve eğitim süreci
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 Yazılım okulu nedir?

Yazılım; bilgisayar işlerini uygulamak üzere belirlenen yöntemler, kodlanmış şekilde bilgisayara ne yapacağını söyleyen dizilerdir.

Yazılım okulu; gündemde fazlasıyla rövanşta olan yazılım programcılarını arttırmak amacıyla elektronik aletler için kendilerine has yazılım üretmesi ve bunun için gerekli eğitimlerin alınması gereken kurumlardır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarafından gelen açıklama doğrultusunda 2023 sanayi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde alınan karar üzerine yazılım okullarının açılması kararlaştırıldı. İstanbul ve Kocaeli şehirlerinde açılan bu okulların başvurularının başladığı ve temmuz ayından ilk grubun derslere başlayacağı duyuruldu.

Nasıl başvurulur, başvuru şartları nelerdir?

Birçok kişi tarafından araştırmalar yapılan yazılım okullarına ilgi çoğalmaya devam ediyor. Okullarda eğitim görmek için yapılması gerekenler ve başvuru şartları ise merak ediliyor. İşte başvurunun nasıl yapılacağı hakkında bilgiler; okullarda eğitim görebilmek için öncelik olarak ön kayıt sonrasında kesin kayıt yapılacaktır.

Yazılım okullarında eğitim görmek isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kodları geliştirmek için kayıt yapılması gereken okullara www.42istanbul.com.tr ve www.42kocaeli.com.tr intenet siteleri üzerinden ön başvuru yapılabilecektir.

Ön kayıt işlemini yerine getirenlerin çevrim içi teste tabii tutulmaları ardından gerekli puan alanlar tanışmak için yapılan toplantıya davet edilecek. İlk eğitimlerin Temmuz ayında başlaması üzerine 4 haftalık ön eğitimi başarıyla tamamlayan herkesin başvurusu kesin olarak kayıtlara alınacaktır.

Gerekli anlaşmaları yapılmasının ardından Varank açıklamalar da bulundu. Bu açıklamalarda ‘’Beklenen gün geldi. 42 İstanbul ve 42 Kocaeli taraflarına yapılan başvurular başlatıldı. 750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 tedbirleri alınarak açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor.’’ Diyerek müjdeyi verdi.

Açılan okullar doğrultusunda birçok kişiyi yazılımcı konusunda ki hedeflerine ulaştırılacağı planlanıyor. 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji projesi doğrultusunda açılan bu yazılım okullarına talepler artmaya başladı. Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığı üzerine açılan Türkiye Açık Kaynak Platformu, ileriki yıllarda 500 bin yazılımcıyı istediğini konuma getirileceğini hedefliyor. Bu projede herkes tarafından yardım gelirken 21 kurucu, 7 sponsor üye ve 90 paydaş şirketi üzerinden de gerekli yardımları ve zorlukları üstleniyorlar.

Yazılım okullarının amaçları nelerdir?

Son zamanlarda yazılım programlarına talebin artması üzerine açılan bu okullarda Türkiye geneli yazılım potansiyelinin artması ve uluslararası yapılan yazılımlarda üst seviyeye gelmek amaçlanıyor. Açılan bu yazılım okullarında alınacak olan eğitimler arasında sadece yazılım değil birçok çalışmalar ve kişinin gelişmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Yazılım okullarında bulunan eğitim programları ise şunlardır;

  • Temel programlama kavramları
  • C dilinin temelleri
  • UNIX
  • Grafik programlama
  • Web programlama
  • Nesne yönelimli programlama
  • Tersine mühendislik
  • Yapay zeka
  • 3B

Bunar gibi programların öğrencilere verilmesi amaçlanıyor. Gerekli olan her şeyin planlanması üzerine Türkiye ilk olan yazılım okulları İstanbul ve Kocaeli’nde başvuruların başladığı duyuruldu.




Son Güncelleme: 07.05.2021 17:03
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