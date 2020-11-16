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Yasaklı sitelere Google Translate ile giriş

Google Translate ile birlikte erişim engeli olan yasaklı sitelere giriş yapılabiliyor. Kullanıcılar yasaklı sitelere Google Translate ile giriş nasıl yapılır merak ediyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 14:20
Yasaklı sitelere Google Translate ile giriş
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Dünyada birçok ülkede gerek politikalar gerekse de sitelerin paylaşımları nedeniyle bazı sitelere giriş yasaklanıyor. Kullanıcılar bu sitelere giriş yapmak için farklı yöntemler deniyor. Bu yöntemlerden biri de Google translate yöntemidir.

Yasaklı sitelere nasıl giriş yapılır?

Yasaklı sitelere giriş yapmak için kullanılan en bilindik yöntem DNS değişiklikleridir. Bunun için çok sayıda kullanıcı VPN programları kullanıyor. Bunun dışında erişim engelinden kurtulmak için kullanılabilecek yöntemlerden biri de Google Translate girişidir.

Yasaklı sitelere Google Translate ile giriş nasıl yapılır?


Google Translate ile yasaklı sitelere giriş yapmak için siteye giriş yaptıktan sonra çeviri kısmına https:// ile başlayan adresi yazın. Ardından tercüme et diyerek yasaklı sitenin Türkçe’ye çevrilmiş halini görüntüleyeceksiniz. Türkçe diline çevrilmiş siteyi arama motoruna yazın ve siteye kolayca giriş yapabilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde herhangi bir VPN programı kullanmayacak ve VPN programlarından bulaşabilecek virüslere karşı önlem alabilirsiniz.

Google Translate nedir?

Google Translate Google’ın 57 farklı dilde çeviri yapan sitesidir. Bu site sayesinde kullanıcıları farklı dillerden cümleleri istedikleri dile çevirebiliyor.

Google Translate nasıl kullanılır?

Google’ın çevrimiçi sitesi Translate sayesinde 57 farklı dilde çeviri yapılmaktadır. Çeviri yapabilmek için ilk olarak çevrilecek metni istenilen kısma yazın. Ardından çevrilecek dili seçin ve “Tercüme Et” butonuna tıklayarak metni çevirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 16.11.2020 14:20
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GoogleTranslate
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