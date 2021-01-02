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Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 9T'nin özellikleri paylaşıldı!

Xiaomi'nin yeni telefonu olan ve gelecek hafta satışa sunulacak Redmi 9T modelinin özellikleri paylaşıldı. Pek çok teknoloji sever Xiaomi Redmi 9T'nin özelliklerini araştırmaya devam ediyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:31
Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 9T'nin özellikleri paylaşıldı!
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Dünyanın en büyük teknoloji üreticisi Xiaomi’nin yeni telefonu Redmi 9T’nin özellikleri paylaşıldı. 8 Ocak 2021’de satışa sunulacağı belirtilen Xiaomi Redmi 9T’nin özellikleri pek çok teknoloji sever tarafından merak edilmeye başlandı.

Redmi 9 Power ile aynı alt yapıda üretilen Redmi 9T’nin özellikleri ile ilgili yapılan açıklama ve sızdırmalar dikkat çekiyor.

Xiaomi Redmi 9T özellikleri

Yapılan sızdırmalara göre Xiaomi Redmi 9T modelinde Qualcomm Snapdragon 662 işlemci yonga setini kullanacak. Snapdragon 662’nin 5G desteğine izin vermesi ile Redmi 9T’nin 5G desteği ile geleceği belirtiliyor. Aynı zamanda 4 GB RAM desteği ile gelecek telefonda 64 GB’lık depolama alanı olacak. Daha fazla depolama alanı isteyenler için 128 GB’lık dahili depolama alanına sahip seçeneklerinde sunulacağı tahmin edilenler arasında yerini alıyor.

6.53 inç büyüklük ile sunulacak olan Redmi 9T modelinin ekranının Full HD+ LCD ekran ile geleceği biliniyor. 48 MP ana kamera, 8 MG ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü olacağı açıklanırken telefonun bataryası en dikkat çeken kısım olarak açıklandı. 6.000 mAh kapasite ile 18W hızlı şarj desteği sunacak olan Redmi 9T devasa bataryası ile göz dolduruyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:31
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiRedmi 9tözellikler
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