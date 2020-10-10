Xiaomi'nin yeni telefonu dikkat çekti! Poco C3 hakkında bilgiler

Akıllı telefon konusunda birçok modeli ile kullanıcılara hitap etmeye devam eden Xiaomi firması, diğer dünya devi firmalara göre telefonlarını daha uygun fiyat ile müşterilerine ulaştırmaktadır. Herkesin akıllı telefona erişim sağlayabilmesi adına çalışan firma, birbirinden farklı telefon modelleri ile teknolojiye kullanıcılarının ulaşmasını sağlıyor.

Ucuz akıllı telefon almak isteyenlere Xiaomi Poco C3

Pandemi süreci ile birlikte dünyada yaşanan ekonomik dalgalanma birçok sektörü etkilediği gibi teknolojik araçlar üreten firmaları da etkiledi. Bu dönemde telefon konusunda eskisi kadar cömert davranmayan kullanıcılar seçimlerini daha uygun akıllı telefonlardan yana kullanmaya başladı.

Bu durum sebebiyle birçok markanın yaptığı gibi Xiaomi firması da üst düzey telefon modellerinin yerine daha orta halli telefonların üretimine hız verdi. Bu modeller ile satışlarını arttırmayı hedefleyen Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Poco C3’ü kullanıcıları için tanıttı.

Xiaomi Poco C3 teknik donanım özellikleri

1600 × 720 piksel çözünürlük

6.53 inç IPS Dot Drop HD+ ekran

Maksimum f / 2,2 diyafram açıklığına sahip 5 MP selfie kamera,

13 MP ana sensör, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörlü üçlü arka kamera

LED Flaş

2,3 GHz’e kadar saat frekansı olan sekiz Cortex-A53 çekirdek

IMG PowerVR GE8320 GPU içeren MediaTek Helio G35 işlemci

5.000 mAh kapasiteli batarya

10 watt’lık hızlı şarj desteği

Wi-Fi 802.11b / g / n, Bluetooth 5

GPS / GLONASS alıcı

Mikro-USB bağlantı noktası

Xiaomi Poco C3 Türkiye satış fiyatı listesi

Yeni tanıtılan akıllı telefon hakkında Türkiye satış fiyatı açıklaması henüz yapılmadı. Poco C3 modeli için belirlenen en düşük satış fiyatı ise 100 dolar olarak duyuruldu.