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Xiaomi'nin Türkiye fabrikası, bugün resmi olarak üretim faaliyetlerine başlıyor

Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası bugün resmi olarak faaliyete geçti. 30 milyon dolar yatırım sağlanan fabrikanın açıklamasıyla birlikte 2 bin kişiye iş istihdamı sağlanacağı belirtildi.

29 Mart 2021 Pazartesi 13:13
Xiaomi'nin Türkiye fabrikası, bugün resmi olarak üretim faaliyetlerine başlıyor
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Çin merkezli dev teknoloji firması Xiaomi, Türkiye'de kurduğu fabrika hazırlıklarını tamamladı. Bugünden itibaren faaliyete geçen fabrikada yaklaşık olarak 2 bin kişiye iş istihdamı sağlanacağı belirtildi. 30 milyon dolar gibi bir yatırım ile birlikte Salcomp ortaklığı çerçevesinde İstanbul’da kurulan fabrika bugün resmen faaliyete başlarken açılış töreniyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşma gerçekleştirdi.

Dünyanın önde gelen telefon markalarından biri olan Xiaomi, Türkiye’de de üretime geçeceğini Şubat ayında duyurmuştu. İstanbul'un Avcılar ilçesinde 30 milyon dolar gibi bir rakamla kurulan fabrikanın resmi açılışının bugün gerçekleşeceği bildirildi. 14 bin metrekare gibi büyük alana kurulan tesiste yılda ortalama 5 milyon akıllı telefon üretimi yapılacağı ve ayrıca fabrikanın yaklaşık olarak 2 bin kişiye de istihdam sağlayacağı belirtildi. Üretimi gerçekleştirilen akıllı telefonların hem Türkiye pazarında satılacağı hem de Avrupa ve diğer ülkelerde satışının gerçekleşeceği öğrenildi.

Fabrikanın açılış törenine Xiaomi şirketinin Global Başkanı Shou Zi Chew ile birlikte Xiaomi’nin ortağı Salcomp’un Avrupa Direktörü David Chang'ın katılacağı bildirilirken, açılışa aynı zamanda tesisin kuruluş aşamasından bugüne kadar gelişmeleri yakın takipte olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılacağı bildirildi.

Bugün resmi olarak faaliyete geçecek olan tesisin açılış töreni hakkında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyanın salgınla mücadele içerisinde olduğu şu günlerde Türkiye’ye güvenen ve ülkenin geleceğine yatırım yaparak inan tüm yatırımcılara şükranlarını ilettiğini söyledi. Erdoğan açıklamasının devamında, yılda 10 milyondan fazla cep telefonu satışı yapıldığını ve Avrupa pazarının birleşme noktasında bulunan Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri arasında hızla ilerleyerek Orta Doğu ve Rusya'nın da aralarında olduğu bölgede üretim üssü olma yolunda kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

 



Son Güncelleme: 29.03.2021 13:13
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiTürkiye FabrikasıIstanbulResmi Açılış
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