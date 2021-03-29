Xiaomi'nin tanıtacağı ürünler neler?

Xiaomi Türkiye 29 Mart Pazartesi günü saat 14:30 itibariyle resmi olarak açıldı. Global olarak düzenlenen lansmanın ardından gözler Xiaomi tarafından sergilenecek yeni ürünlere çevrildi. Alınan bilgiye göre Xiaomi Mi 11 serisinin yeni modelleri ve Mi Band 6 ile birlikte yeni bir işlemci modelinin resmi olarak tanıtılacağı biliniyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra ve Mi 11 Pro Oksijen anot pil geliyor

Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre yeni işlemci ISP yani görüntü sinyal işlemcisi olacak. Çok yakında tanıtılması beklenen Mi Mix telefondaki sıvı lensin bu işlemciyle bağlantılı olduğu da söyleniyor.

Dünya çapında satış sayısına ulaşan Mi Band 6 bileklik serisi de yeni bir modelle tanıtımda yer alabilir. Her iki üründe de Qualcomm Snapdragon 888 işlemci kullanılacak. Apple A14 Bionic dışında piyasada bulunan en hızlı mobil işlemci özelliğine sahip olan 888,5 şu anda fabrikasyon sürecinde üretime geçmiş durumda. Ayrıca Cortex-X1 çekirdeği de üretiliyor.

Mi 11 Ultra ve Mi 11 Pro modellerde de yeni bataryalar kullanılacak. Süper hızlı şarj özelliği olan silikon oksijen anot pil yeni telefonların en dikkat çeken özelliği olacak.