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Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 11 ilk kez görüntülendi!

Xiaomi firmasının yeni amiral gemisi olması beklenen Mi 11 modeli ilk kez tasarım olarak görüntülendi. Ekranı ve gücü ile dikkatleri üzerine toplayan Xiaomi Mi 11 pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

13 Aralık 2020 Pazar 20:31
Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 11 ilk kez görüntülendi!
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Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan ve firmanın yeni amiral gemisi olması beklenen Xiaomi Mi 11 ilk kez görüntülendi. Görüntüleme sonrasında pek çok kişi Xiaomi Mi 11’i araştırmaya başladı.

Duyurulduğu günden beri pek çok kez hakkında sızıntılar çıkan Xiaomi firmasının yeni amiral gemisi ilk kez görüntülendi. Telefonun tasarımının çok net görüldüğü sızıntılarda telefonun kamera tasarımının farklı olması dikkat çekti.

Xiaomi firmasının amiral gemisi Mi 11’de Qualcomm’un son teknoloji yonga seti olan Snapdragon 888 kullanılacağı açıklanırken 2021 yılında çıkması beklenen üst segment telefonların çoğunda bu yonga setinin kullanılması bekleniyor.

Mi 11’in en dikkat çeken özelliği ise 120Hz QHD+ ekrana sahip olması olurken Çinli telefon üreticisi amiral gemisinin ekranı konusunda son derece iddialı açıklamalarda bulundu.

Xiaomi Mi 11’in batarya detayları açıklandı

3C tarafından yapılan açıklamalarda Mi 11’in bataryasının 4780 mAh olacağı belirtilirken 55W hızlı şarj desteği sunulacağı da açıklananlar arasında yerini aldı.

İlk duyurulduğundan beri batarya kapasitesinin büyük olacağı düşünülen Xiaomi Mi 11’in bataryasının 4780 mAh olması pek çok kişiyi sevindirdi.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:31
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XiaomiAmiral GemisiMi 11TasarımSızdırıldı
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