İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Xiaomi’nin alt markası Redmi rekor kırdı!

Son dakika haberine göre Xiaomi markasının alt ürünü olan Redmi telefon satışlarında rekor kırdığı öğrenildi. Redmi Note 9 telefon modeli ile satış rekoru kıran Redmi sevilen telefonlar arasında yer aldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:13
Xiaomi’nin alt markası Redmi rekor kırdı!
Takip Et:

Çin markası Xiaomi, uygun fiyatlı telefonlar satmaya devam ederken alt markası olan Redmi, satışlarında rekor kırmaya devam ediyor. Telefon pazarında Xiaomi’nin bile önüne geçen Redmi Note 9  serisi 45 milyon üniteden fazla sattığı öğrenildi.

Çin versiyonu olan Redmi Note 9 telefon ürünü tanıtırken birçok kitleye hitap etmesi üzerine satışları yüksek olan telefon şimdi ise Note Pro olarak Snapdragon 750G ve 108 megapiksel kamera ile geliyor.

Gücünü yonca setinden alan telefon markası rahat kullanım sağlarken tasarımı dikkat çekiyor. 3 farklı model sunan Redmi, yakında Note 10 serisini çıkaracak.

Dev telefon markası Xiaomi bile bu kadar beklemezken Redmi telefon markası çoğu markaları solladı. Şimdi ise Redmi Note 10 merak ediliyor.

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇinXiaomiRedmiNote 9Note 10TelefonRekor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir
Android, iPhone gizli arama nasıl yapılır? Özel numaradan arama nasıl yapılır?
Android, iPhone gizli arama nasıl yapılır? Özel numaradan arama nasıl yapılır?
WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini ile hangi bilgilerimize erişebiliyor? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur?
WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini ile hangi bilgilerimize erişebiliyor? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur?
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?
WhatsApp kabul edilen gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?
WhatsApp kabul edilen gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Popüler Haberler

Whatsapp benzeri programlar 2021
PTT kargo torba kapandı ne demektir?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Fenerbahçe'den Onyekuru Atağı Geldi
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?
Telefon ile güzel fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Çipli kimlik kartı kaybetme cezası ne kadardır? 2021 Kayıp kimlik kartı yenileme ücretleri
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Kardeşlerim Meral karakterini kim canlandırıyor? Seda Kırımlıoğlu kimdir?
Baraj dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
100.000 tl ye alınacak arabalar 2021
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.