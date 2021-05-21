Xiaomi’nin alt markası Redmi rekor kırdı!

Çin markası Xiaomi, uygun fiyatlı telefonlar satmaya devam ederken alt markası olan Redmi, satışlarında rekor kırmaya devam ediyor. Telefon pazarında Xiaomi’nin bile önüne geçen Redmi Note 9 serisi 45 milyon üniteden fazla sattığı öğrenildi.

Çin versiyonu olan Redmi Note 9 telefon ürünü tanıtırken birçok kitleye hitap etmesi üzerine satışları yüksek olan telefon şimdi ise Note Pro olarak Snapdragon 750G ve 108 megapiksel kamera ile geliyor.





Gücünü yonca setinden alan telefon markası rahat kullanım sağlarken tasarımı dikkat çekiyor. 3 farklı model sunan Redmi, yakındaserisini çıkaracak.

Dev telefon markası Xiaomi bile bu kadar beklemezken Redmi telefon markası çoğu markaları solladı. Şimdi ise Redmi Note 10 merak ediliyor.