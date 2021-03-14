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Xiaomi Türkiye hangi telefonu üretecek? Xiaomi üreteceği ilk telefon

Son yılların sıkça tercih edilen telefon markası XİAOMİ her alanda adını duyurdu. Telefon, süpürge ve Android cihazları olmak üzere Türkiye'de yaklaşık iki bin kişiye istihdam sağlayacağını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, denemelerin sürdüğünü söyledi. Xiaomi Türkiye'de ne üretecek? Cevapları haberimizde yer alıyor.

14 Mart 2021 Pazar 16:49
Xiaomi Türkiye hangi telefonu üretecek? Xiaomi üreteceği ilk telefon
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Samsung, IpHone, Huwai, Oppo gibi markalara rakip olarak gelen yeni isim XİAOMİ, kısa zamanda birçok alıcıya çeşitli ürün yelpazesiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Dijital süpürgesi, çeşitli telefon seçenekleri ve cihazlara takılan Android girişleriyle oldukça tanınmaya başlanan Çin markası Türkiye çapında namını saldı. Şimdilerde herkesin elinde Xiaomi marka telefon bulunuyor. Kullanıcılar özellikle kamera sisteminin çok iyi olduğunu vurgularken piyasadaki diğer markalara oranla ekonomik anlamda da daha uygun olması sebebiyle tercih ediliyor.

Türkiye'de telefon üreteceğini duyuran Çinli marka, Oppo'nun arkasından adını duyurdu. Alınan bilgilere göre, Türkiye'de ilk üretim olarak Xiaomi Redmi 9C, üretileceğinin bahsi geçti. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank' fabrikayı ziyaret etti. 

Salcomp ve Xiaomi ortaklığıyla üretim faaliyetlerini gerçekleştiren fabrika, hiçbir sorun çıkmadığı taktirde gelecek adan itibaren herkesin rahatça ulaşabileceği marka haline geleceğini duyurdu. 

Deneme üretimiminin hemen arkasından seri üretime geçecek olan Marka, 1.900 TL civarı satışa sürüleceği halinde belirlenen satış rakamlarında da düşüşlerin olacağı saptandı. 

Redmi 9C özellikleri nelerdir?

Performansına göre en iyi fiyat seçeneklerini de beraberinde getirecek olan marka, 6.53 inç IPS LCD ekranıyla büyülüyor. RAM olarak 2 GB'lik hafızanın yanı sıra oyun telefonları MediaTek Helio G35 gibi bir kuvvetten alıyor gücünü. 13 megapiksel kamerasıyla, fotoğraf çekmek isteyenlerin ve çektikleri fotoğrafla harikalar yaratacakların işini kolaylaştırıyor. 5 megapiksel geniş lens özelliğiyle 2 megapiksele kadar derinlik sensörüyle fotoğraf makinelerini aratmayacak cinsten kullanım özellikleri sunuyor. Ayrı bir hafıza kartı da kullanabilme özelliğini barındırıyor. Galeri listesi kalabalık olanlar ve depolama özelliği olmayan telefonlara karşı çok güçlü bir rakip çıkıyor. Selfie kamerası da 5 megapiksel özelliğe sahiptir.

Batarya dayanıklılığı ise gündemde en çok aranan niteliklerden biri olduğu için 10W hızlı şarj etme özelliğiyle 5.000 mAH'lık pil seviyesiyle karşımızdadır. 

Özellikle yeni neslin sık tercih ettiği modeller arasında önde gelirken, orta yaş ve yaşlı kesiminde ilgi odağı haline gelen bir markadır. Geniş ekran özelliğiyle görmede zorluk yaşayan bireylerin geniş ekran sayesinde görmesindeki kolaylığı sayesinde diğer telefonlara nazaran daha geniş bir yapısı bulunmaktadır. Ağırlığı konusunda belki bir endişe yaşayabilirsiniz; fakat zamanla o da alıştırıyor. Büyük telefon severlerin, fotoğraf makinesini aratmayacak sistemde her yerde ve her zaman dayanıklı pil gücü ile birlikte güzel anlarınızda size eşlik edeceği bir telefon olma özelliğini barındırıyor. Fiyat seçeneklerindekim esneklik her bütçeye uygun olmasıyla da tüketici açısından tercih sebebi oluyor.



Son Güncelleme: 14.03.2021 16:49
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