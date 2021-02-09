Xiaomi Redmi'den yeni rekor

Akıllı telefonları başta olmak üzere üretip sattığı yüzlerce teknoloji ürünleri ile Çin’in en büyük şirketlerinden biri haline gelen Xiaomi bir başarıya daha imza atmış durumda. Fiyatı ve performansı ile dünya çapında ilgi gören Xiaomi Redmi’nin satış rakamları akılları duraklattı. Redmi serisi tam olarak 200 milyon kez satıldı.

Redmi serisi piyasaya giriş yaptığından beri yok satmaya devam ediyor. Kullanıcıların vazgeçilmezi olan model getirdiği güncellemeler ile de kendini sevdirmeye devam ediyor.

Xiaomi sıralamada üçüncülüğe yükselerek dünyanın üçüncü telefon şirketi haline gelmiştir. 2020’nin sonlarında yaşadığı büyüme ile de rekor kırmıştır.