Xiaomi Redmi'den yeni rekor

Akıllı telefonları başta olmak üzere üretip sattığı yüzlerce teknoloji ürünleri ile Çin’in en büyük şirketlerinden biri haline gelen Xiaomi bir başarıya daha imza atmış durumda. Fiyatı ve performansı ile dünya çapında ilgi gören Xiaomi Redmi’nin satış rakamları akılları duraklattı. Redmi serisi tam olarak 200 milyon kez satıldı.
Xiaomi sıralamada üçüncülüğe yükselerek dünyanın üçüncü telefon şirketi haline gelmiştir. 2020’nin sonlarında yaşadığı büyüme ile de rekor kırmıştır.
Son Güncelleme: 09.02.2021 19:48