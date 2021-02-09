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Xiaomi Redmi'den yeni rekor

Dünyanın tanınan telefon markası Xiaomi yine bir rekor ile gündemde. Xiaomi’nin en popüler telefon modeli olan Redmi, dünya üzerinde 200 milyondan fazla satış yaparak yeni bir rekora imza atmış oldu.

09 Şubat 2021 Salı 19:48
Xiaomi Redmi'den yeni rekor
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Akıllı telefonları başta olmak üzere üretip sattığı yüzlerce  teknoloji ürünleri ile Çin’in en büyük şirketlerinden biri haline gelen Xiaomi bir başarıya daha imza atmış durumda. Fiyatı ve performansı ile dünya çapında ilgi gören Xiaomi Redmi’nin satış rakamları akılları duraklattı. Redmi serisi tam olarak 200 milyon kez satıldı.

 

Redmi serisi piyasaya giriş yaptığından beri yok satmaya devam ediyor. Kullanıcıların vazgeçilmezi olan model getirdiği güncellemeler ile de kendini sevdirmeye devam ediyor. 

 

Xiaomi sıralamada üçüncülüğe yükselerek dünyanın üçüncü telefon şirketi haline gelmiştir. 2020’nin sonlarında yaşadığı büyüme ile de rekor kırmıştır.



Son Güncelleme: 09.02.2021 19:48
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XiaomiXiaomi Redmi
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