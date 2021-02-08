Xiaomi, rakiplerin baskısı altında! Redmi Note 10 serisi rekabetçi fiyata sahip olacak

Her telefon markasında olduğu gibi Xiaomi de kendi kullanıcıların diğer markalara yönelmesini istemiyor. Çin’in telefon markası olan Xiaomi, piyasaya yeni sürülerek olan Redmi Note serisini rekabetçi bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

Xiaomi ve yeni çıkan Realme arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Xiaomi, Realme ile rekabete devam etmek için Redmi Note 10 serisine ait modelleri Hindistan’da rekabetçi fiyat etiketiyle raflara yerleştirecek.

Xiaomi, lansmanı bu ay içerisinde yapmayı düşünüyor. Bu rekabetçi fiyatın diğer ülkelerde de uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Xiaomi’nin diğer ülkelerde de aynı fiyat politikasını uygulamasının önünde herhangi bir engel görünmüyor.

Redmi Note 10 serisi olarak 3 model piyasaya sürülecek. Bu modeller: Note 10 4G, Note 10 Pro G, Note 10 Pro 5G.