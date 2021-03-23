Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro özellikleri ve fiyatı

Çin’in en büyük telefon markalarından biri olan Xiaomi'nin alt markası POCO’nun yeni telefonları tanıtıldı. POCO F3 ve POCO X3 Pro görücüye çıkarıldı. Vatandaşlarımız POCO F3 ve POCO X3 Pro fiyatını ve özelliklerini merak ediyor. POCO F3 ve POCO X3 Pro modelleri firmanın belirttiği tarihlerde tanıtıldı.

POCO F3 Modeli

Özelliklerinin iyi olması ve buna rağmen fiyatının da uygun olmasından dolayı rağbet gören Xiaomi telefonları, alt markasının yeni modellerini tanıttı. POCO F3 ve POCO X3 Pro firmanın belirttiği tarihte müşterilerine sunuldu.

Bu cihaz aslında tümüyle yeni bir telefon olarak karşımıza çıkmıyor. Model biraz da Redmi K40!a çok benzemektedir. Fiyat uygunsa hangi modeli aldığınız fark etmemektedir. 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanı vardır. Snapdragon 870 işlemcisinden güç almaktadır.

POCO F3 Özellikleri

İşlemci

CPU: Qualcomm Snapdragon 870

GPU: Adreno 650

RAM: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran

Boyut: 6,67 inç

Çözünürlük: Full HD+

Yenileme Hızı: 120 Hz

Panel: AMOLED

Kamera

Ana Kamera: 48 MP, f/1.79

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2

Makro Kamera: 5 MP, f/2.4

Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

Batarya

Kapasite: 4520 mAh

Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi

OS: Android 11

Arayüz: MIUI 12

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6

POCO X3 Pro

Tasarım konusunda POCO X3 ile POCO X3 Pro arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Delikli ekran imkanı ve oval bir kamera tasarımı mevcuttur. Orta segmentte bir işlemciye sahiptir. Snapdragon 860 üzerinden güç almaktadır. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahiptir.

POCO X3 PRO Özellikler

İşlemci

CPU: Qualcomm Snapdragon 860

GPU: Adreno 640

RAM: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran

Boyut: 6,67 inç

Çözünürlük: Full HD+

Yenileme Hızı: 120 Hz

Panel: IPS LCD

Kamera

Ana Kamera: 48 MP, f/1.79

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2

Makro Kamera: 2 MP, f/2.4

Derinlik Sensörü: 2MP, f/2.4

Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

Batarya

Kapasite: 5160 mAh

Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi

OS: Android 11

Arayüz: MIUI 12

Bağlantı: 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 5

POCO F3 VE POCO X3 Pro Fiyatı

POCO F3

6 GB RAM + 128 GB depolama: 349 Euro

8 GB RAM + 256 GB depolama: 399 Euro

POCO X3 Pro