Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro özellikleri ve fiyatı

Çin’in en büyük telefon markalarından biri olan Xiaomi'nin alt markası POCO’nun yeni telefonları tanıtıldı. POCO F3 ve POCO X3 Pro görücüye çıkarıldı. Vatandaşlarımız POCO F3 ve POCO X3 Pro fiyatını ve özelliklerini merak ediyor. POCO F3 ve POCO X3 Pro modelleri firmanın belirttiği tarihlerde tanıtıldı.
POCO F3 Modeli
Bu cihaz aslında tümüyle yeni bir telefon olarak karşımıza çıkmıyor. Model biraz da Redmi K40!a çok benzemektedir. Fiyat uygunsa hangi modeli aldığınız fark etmemektedir. 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanı vardır. Snapdragon 870 işlemcisinden güç almaktadır.
POCO F3 Özellikleri
İşlemci
- CPU: Qualcomm Snapdragon 870
- GPU: Adreno 650
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128/256 GB
Ekran
- Boyut: 6,67 inç
- Çözünürlük: Full HD+
- Yenileme Hızı: 120 Hz
- Panel: AMOLED
Kamera
- Ana Kamera: 48 MP, f/1.79
- Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2
- Makro Kamera: 5 MP, f/2.4
- Ön Kamera: 20 MP, f/2,45
Batarya
- Kapasite: 4520 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
İşletim Sistemi
- OS: Android 11
- Arayüz: MIUI 12
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6
POCO X3 Pro
Tasarım konusunda POCO X3 ile POCO X3 Pro arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Delikli ekran imkanı ve oval bir kamera tasarımı mevcuttur. Orta segmentte bir işlemciye sahiptir. Snapdragon 860 üzerinden güç almaktadır. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahiptir.
POCO X3 PRO Özellikler
İşlemci
- CPU: Qualcomm Snapdragon 860
- GPU: Adreno 640
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128/256 GB
Ekran
- Boyut: 6,67 inç
- Çözünürlük: Full HD+
- Yenileme Hızı: 120 Hz
- Panel: IPS LCD
Kamera
- Ana Kamera: 48 MP, f/1.79
- Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2
- Makro Kamera: 2 MP, f/2.4
- Derinlik Sensörü: 2MP, f/2.4
- Ön Kamera: 20 MP, f/2,45
Batarya
- Kapasite: 5160 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
İşletim Sistemi
- OS: Android 11
- Arayüz: MIUI 12
- Bağlantı: 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 5
POCO F3 VE POCO X3 Pro Fiyatı
POCO F3
- 6 GB RAM + 128 GB depolama: 349 Euro
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 399 Euro
POCO X3 Pro
- 6 GB RAM + 128 GB depolama: 249 Euro
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 299 Euro