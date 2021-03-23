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Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi'nin alt markası POCO’nun yeni telefonları tanıtıldı. POCO F3 ve POCO X3 Pro görücüye çıkarıldı. Vatandaşlarımız POCO F3 ve POCO X3 Pro fiyatını ve özelliklerini merak ediyor.

23 Mart 2021 Salı 16:02
Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro özellikleri ve fiyatı
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Çin’in en büyük telefon markalarından biri olan Xiaomi'nin alt markası POCO’nun yeni telefonları tanıtıldı. POCO F3 ve POCO X3 Pro görücüye çıkarıldı. Vatandaşlarımız POCO F3 ve POCO X3 Pro fiyatını ve özelliklerini merak ediyor. POCO F3 ve POCO X3 Pro modelleri firmanın belirttiği tarihlerde tanıtıldı.

Özelliklerinin iyi olması ve buna rağmen fiyatının da uygun olmasından dolayı rağbet gören Xiaomi telefonları, alt markasının yeni modellerini tanıttı. POCO F3 ve POCO X3 Pro firmanın belirttiği tarihte müşterilerine sunuldu.

POCO F3 Modeli

Bu cihaz aslında tümüyle yeni bir telefon olarak karşımıza çıkmıyor. Model biraz da Redmi K40!a çok benzemektedir. Fiyat uygunsa hangi modeli aldığınız fark etmemektedir. 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanı vardır. Snapdragon 870 işlemcisinden güç almaktadır.

POCO F3 Özellikleri

İşlemci

  • CPU: Qualcomm Snapdragon 870
  • GPU: Adreno 650
  • RAM: 6/8 GB
  • Depolama: 128/256 GB

Ekran

  • Boyut: 6,67 inç
  • Çözünürlük: Full HD+
  • Yenileme Hızı: 120 Hz
  • Panel: AMOLED

Kamera

  • Ana Kamera: 48 MP, f/1.79
  • Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2
  • Makro Kamera: 5 MP, f/2.4
  • Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

Batarya

  • Kapasite: 4520 mAh
  • Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi

  • OS: Android 11
  • Arayüz: MIUI 12
  • Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6

POCO X3 Pro

Tasarım konusunda POCO X3 ile POCO X3 Pro arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Delikli ekran imkanı ve oval bir kamera tasarımı mevcuttur. Orta segmentte bir işlemciye sahiptir. Snapdragon 860 üzerinden güç almaktadır. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahiptir.

POCO X3 PRO Özellikler

İşlemci

  • CPU: Qualcomm Snapdragon 860
  • GPU: Adreno 640
  • RAM: 6/8 GB
  • Depolama: 128/256 GB

Ekran

  • Boyut: 6,67 inç
  • Çözünürlük: Full HD+
  • Yenileme Hızı: 120 Hz
  • Panel: IPS LCD

Kamera

  • Ana Kamera: 48 MP, f/1.79
  • Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2
  • Makro Kamera: 2 MP, f/2.4
  • Derinlik Sensörü: 2MP, f/2.4
  • Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

Batarya

  • Kapasite: 5160 mAh
  • Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi

  • OS: Android 11
  • Arayüz: MIUI 12
  • Bağlantı: 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 5

POCO F3 VE POCO X3 Pro Fiyatı

POCO F3

  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 349 Euro
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 399 Euro

POCO X3 Pro

  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 249 Euro
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 299 Euro


Son Güncelleme: 23.03.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
POCO X3 ProPOCO F3
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