Xiaomi MSA MiUI’de nasıl devre dışı bırakılır?

MSA, MIUI Sistem Reklamları’dır. Reklamlar genellikle tarayıcılar üzerinden bildirim tarzında gelmektedir. Bu reklamlardan insanlar kurtulmak istemektedir.

MSA nasıl kaldırılır?

İlk olarak ayarlara giriniz ve oradan ek ayarları bulunuz. Yetki ve iptali bularak oradan MSA’yı devre dışı bırakmanız gerekmektedir.

Bir iptal işareti gelecek. O iptal tuşu etkinleştirilene kadar bekleyin. Sistem ilk başta izin vermeyecek ama bu adımı tekrarladığınız zaman sistem MSA’yı kaldırmak için onay verecektir.

Kişileştirilmiş Reklamları devre dışı bıraktınız. Şimdi de reklam izleme özelliğini devre dışı bırakmanız gerekmektedir.

Ayarlardan Ek Ayarlara giriniz. Gizlilik içerisinden reklam hizmetlerini aramanız gerekmektedir. Kişileştirilmiş Reklam Önerilerini devre dışı bırakın. Sistem düzeyindeki reklamlar bu sayede devre dışı kalacaktır.