Xiaomi MIUI 12.5 akıllı şarj koruma özelliği sunacak

Xiaomi Mi 11’in tanıtıldığı gün MIUI 12.5 tanıtılmıştı. MIUI 12.5’in detayları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

Günümüz telefonlarının en büyük problemlerinden birisi batarya sorunu. MIUI 12.5’in getireceği yenilikle birlikte bataryaların ömrü korunabilecek. Akıllı şarj özelliği sayesinde uzun yıllar telefonunuzun bataryasını koruyabileceksiniz.

İyileştirilmiş pil sağlığı özelliği Apple’ın iOS 14 ile getirilmişti. Kullanıcıların telefonu kullanım sıklıklarına göre şarj süresi otomatik olarak kendini ayarlıyor.

Kullanıcıların uyanma saatleri baz alınarak o saatten önce telefonlarının şarjı %100 olacak ve telefon kendini gereksiz yere şarj etmeyi bırakacak. Bütün Xiaomi ve Redmi’lerde bu özellik bulunacak.

Nisan ayında bu sürümün piyasaya sürülmesi bekleniyor.