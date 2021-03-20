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Xiaomi MIUI 12 reklamlar nasıl kapatılır? Xiaomi MIUI 12 reklam kapatma işlemleri

Xiaomi markalı telefon kullanıcıları son günlerde şikayetçi olduğu bir konu MIUI arayüzünde çıkan reklamlar. Telefon kullanıcıları bu reklamlardan kurtulmak istiyor. Bu haberimizde bu reklamların nasıl kaldırılacağından bahsettik. İşte MIUI 12 'den reklam kapatma için yapılması gerekenler...

20 Mart 2021 Cumartesi 12:12
Xiaomi MIUI 12 reklamlar nasıl kapatılır? Xiaomi MIUI 12 reklam kapatma işlemleri
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Xiaomi ,uzun yıllardır MIUI arayüzünde reklamlara yer veriyor. Uygulama ve duvar kağıdı ile ilgili çıkan reklamlar ,bazı kullanıcıları rahatsız etmektedir.

MIUI 12 arayüzünün öneriler bölümünde de reklam çıkıyor. Bu seçeneği kapatmak mümkün. Bu yöntem resmi olarak açıklanmadı. Bu gizli bir şekilde gösterilen reklamları kaldırmak için ;

İlk olarak ayarlara giriyoruz. Daha sonra parolalar ve güvenlik kısmından yekilendirme ve iptal kısmına girin. Buradan Msa’yı kapatmanız gerekmektedir. Sayfanın alt kısmına giderek eğer GetApss gözüküyorsa onu da devre dışı bırakmanız gerekmektedir. Telefon tarafından yapmak istediğinizden emin misiniz sorusu ekrana gelecek.  Bu sorunun bitişinde İptal Et seçeneğini işaretleyin. İlk denemenizde buna izin vermeyebilir. Kapanıncaya dek bu işlemi tekrarlayın. Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekecektir.

Bu işlemlerden sonra arayüzünüzde reklamlar artık çıkmayacaktır. Uygulamalar içinde çıkan adsense reklamları bunlarla alakalı değildir.



Son Güncelleme: 20.03.2021 12:12
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