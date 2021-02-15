Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop robot ŞOK marketlerde ! Kullanıcı yorumları neler?

ŞOK market bu haftaki aktüel ürünlerinin arasında son zamanlarda çok ilgi gören Xiaomi Mijia 1C robot süpürgeyi ekledi. Süpürgenin fiyatı ise 2 bin 299 TL. Ürün çoğu sitede 2 bin 258 TL’ye satılmaktadır. Bunun yanı sıra kampanyalarla ve indirimlerle daha da uygun fiyata alınabilir. ŞOK marketin diğerlerine göre bir fiyat avantajı yok.
Xiaomi Mija 1C robot süpürge
Ürünün bataryası 2 saat temizlik yapabilmesine yeterli. Şarj azalınca robot istasyona dönüyor ve 60 dakika boyunca kendini şarj ediyor. Daha sonra işine devam ediyor. Enerji tüketimi açısından oldukça ekonomik. Diğer süpürgelere oranla düşük elektrik tüketimi yapıyor.
Robotun toz kabı kapasitesi ise 600 ml ve su haznesi de 200 ml civarında. Toz haznesini kolayca çıkarabilir ve dökebilirsiniz. Su haznesini içine ise yüzey temizleyici gibi ürünler koyabilirsiniz.
Kullanıcı yorumları:
- “Bu markanın ürünleri çok güzel. Islak ve kuru temizleme yapabiliyor. Robot kurulumunu yaparken telefondan Mi Home uygulamasının konumunuza erişmenize izin vermelisiniz. Aksi halde kurulum aşamasında cihaz ve uygulama eşleşmez. Cihazı kullanırken özellikle ince kabloları ortadan kaldırmanızı tavsiye ederiz. Şarjı %15 olduğunda istasyona gitti ve 2 saatte %100 şarj oldu. Standart emiş gücünde 80 dakikada 55 metre kare yeri bazı yerleri de 3 kez üstünden geçerek temizledi. Ürün temizlik işlemini inanılmaz başarılı şekilde haletti. Evde köpek beslediğimiz için bu cihaz bize çok yaradı. Deneme amaçlı bir hafta evi süpürmedik. Robot 78 dakikada 600 ml kapasiteli temizlik haznesini sonuna kadar doldurdu. Ürün üzerinde gelen yazılım 3.5.8_1025 sürümüydü. Ürünü satın aldıktan sonra yaptığım araştırmalarda Üretici firma tarafından yayınlanan bir güncelleme sonrasında (3.5.8_1048) çoğu robotun anakartı brick olmuş (bu durumda yapılacak tek şey anakart değişikliği). Neyse ki üretici firma hızlı davranarak yeni bir güncelleme sunmuş (3.5.8_1059). Ve şimdilik bir sorun yok. Cihazı update yapmadan kullanamıyorsunuz. Sistem sizi update yapmaya zorluyor, aksi taktirde uygulamdan çıkıp Mi Home uygulamasının ana ekranına atıyor. Update’lerden önce sürüm numarasını intenetten aratıp sorun var mı yok mu diye araştırın.”
- Çok çok iyi! Başka bir marka model almıştım biraz daha cüziydi, optimizasyon mesleki dezenformasyon olduğu için bunun özelliklerini görüp indirimide görünce iptal ettim bunu aldım. Öncelikle adı Robot Reyiz tanıştırayım. Geldi uygulamayı indirip wifi ya bağladım yazılıma güncelleme geldi ve yükledim. Algoritma bazlı bir haritalama sistemi var. Önceki yorumlarda harita kaydedilemiyor yorumunu gördüm sanırım bu sürümle bu özellik de gelmiş. Zamanla evi gezdikçe Burak Kut’un “Çarpa çarpa kendisi öğrensin komple*3 tikiyiz” şarkısı misali evi öğreniyor öğrendikçe haraketleri daha kararlı hale geliyor :) Yatak odası hariç ( ilk günden mahremime sokacak değilim:)) her yeri süpürttüm halıları rulo yapıp yerlere paspas da attırdım. Uygulamada haritadaki alanı seçip sadece seçili alana temizlik yaptırabiliyorsunuz bu arada bu oda veya birkaç oda olabilir. Harita geliştikçe sanal duvarlar ekleyip o böldelerin temizliğini de kısıtlayabilirsiniz. Özetle delikanlı çocuk ben sevdim Robot Reyiz’i anlaşırım yani. Bekar evi için uygun sesi de cüzi dırdırı yok:) bana uyar. Haftalık program yapacağım kendisine işteyken takılsın, bu aralar yeşil küçük canavar yüzünden home office iz cümle alem gerçi. Neyse Ugulamayla Fizan’da olsanız da temizlik başlatabilirsiniz ileride ofise dönünce… Toparlarsak haznesinden çıkanlar da temizlik sonrası ortam da beni tatmin etti. * Kablo ve gereksiz şeyleri de bir zahmet toplayalım arkadaşlar, bu konuya girmeyeceğim bu yüzden… Şimdi gelelim pek eksi olmasa bile bazı problemlere Benim halılar kalın yün gibi saçak iplikli saçma halılardan üstüne bazen çıkamıyor. Pil kapasiteside biraz daha fazla olabilirdi gerçi bu sefer daha büyük olması gerekirdi.
- 1) Haritalama var, güncelleme sonradan geliyor. Çok güzel bir özellik. Sağ üst köşede + işareti olan yerden bölgesel temizleme ayarı yapabilirsiniz. 2) Bazen şarj ünitesini bulamıyor. Kolay bulması için şarj standının sağında ve solunda 50’şer cantimetrelik boşluk olması gerekiyor. 3) Haritalama için bütün evi süpürme için hazırlamanız gerekiyor. Şarj standa iken başlatıp bütün kapıları açmanız gerekiyor. 4) Deneysel özellikler menüsünden “harita kayıt modunu” açmanız gerekiyor. 5) Bütün temizlik geçmişini görebilirsiniz. 6) Servis programı menüsünden yedek parçaların değişme zamanını görebilirsiniz. 7) Uzaktan kumanda programı var. Komuta edebilirsiniz. 8) Yazılımı güncellerseniz son versiyonu kullanabilirsiniz. 9) Ek ayarlar menüsünden telefonun ana ekranına kısayol ekleyebilirsiniz. 10) Yardım menüsünden cihazla ilgili her türlü soruya Türkçe ulaşabilirsiniz. 11) Mi Home uygulamasına kurduktan sonra Türkçe dilinde işlem yapabilirsiniz. Menü Türkçe. 12) Son 1.5 ayda sadece 1 defa büyük süpürge açıldı. Kesinlikle çok faydalı bir cihaz. Evimdeki en faydalı ürün dersem abartmış olmam. Özellikle çocuk varsa inanılmaz kolaylık sağlıyor. 13) Çok güzel bir temizleme yapıyor, çöp haznesi 0,6 litre. yeterli oluyor. Bazen biraz alamadığı yerler oluyor. Ancak tekrar çalıştırınca çok temiz oluyor. 10 cm. derinliği olan her yere giriyor. Özellikle koltukların ve yatağın altını süpürgesi inanılmaz güzel bir şey. KESİNLİKLE TAVSİYE EDİYORUM. ÇOK MEMNUN KALINACAĞINA ŞÜPHEM YOK.