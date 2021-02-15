Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop robot ŞOK marketlerde ! Kullanıcı yorumları neler?

ŞOK market bu haftaki aktüel ürünlerinin arasında son zamanlarda çok ilgi gören Xiaomi Mijia 1C robot süpürgeyi ekledi. Süpürgenin fiyatı ise 2 bin 299 TL. Ürün çoğu sitede 2 bin 258 TL’ye satılmaktadır. Bunun yanı sıra kampanyalarla ve indirimlerle daha da uygun fiyata alınabilir. ŞOK marketin diğerlerine göre bir fiyat avantajı yok.

Xiaomi Mija 1C robot süpürge

Bu ürün süpürmenin yanı sıra ıslak paspas yapma özelliğini de taşıyor. Ürün aynı zamanda haritalama yapabiliyor ve evinizi gezerken evin haritasını çıkarabiliyor. Diğer süpürmelerinde ise haritayı kullanıyor. Bu süpürgeye sahipseniz telefonunuz üzerinden temizlenmesini istedğiniz yerleri seçebiliyorsunuz. Ürünün en önemli özelliği ise sensörleri yardımıyla engellere takılmıyor ve halı püsküllerini kendisi kurtarabiliyor. Bu ürün piyasada çok satılan akıllı ürünlerden biri. Aynı zamanda sorunsuz ürünler arasında yer alıyor. Ürün için kullanıcı yorumları da gayet olumlu. Ürün önündeki fırçalar sayesinde pisliği kaldırarak çekiyor. Sürekli temizleme işlemi yaptığı için normla süpürgelere oranla daha temiz bir ev sunuyor. Paspas özelliği konusunda çok iyi olduğunu söyleyemeyebiliriz ama yeterli durumda. Paspas bölümünün su bırakma miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Eğer eviniz çok büyükse su haznesi yeterli olmayabilir.

Ürünün bataryası 2 saat temizlik yapabilmesine yeterli. Şarj azalınca robot istasyona dönüyor ve 60 dakika boyunca kendini şarj ediyor. Daha sonra işine devam ediyor. Enerji tüketimi açısından oldukça ekonomik. Diğer süpürgelere oranla düşük elektrik tüketimi yapıyor.

Robotun toz kabı kapasitesi ise 600 ml ve su haznesi de 200 ml civarında. Toz haznesini kolayca çıkarabilir ve dökebilirsiniz. Su haznesini içine ise yüzey temizleyici gibi ürünler koyabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları: