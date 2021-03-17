Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W fiyatı ve özellikleri

Xiaomi tarafından çıkarılan yeni bir çift işlevli power bank ,hem taşınabilir bir batarya ve kablosuz sarj standı özelliğine sahiptir. Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W adlı ürün WPB25ZM koduna sahip olup siyah renkte sunulacaktır. Güç bankasının üst bölümünde kablosuz sarjla alakalı bir simge bulunacak. Yeni model içerisinde 10.000mAh gücüne sahip bir lityum iyon polimer pil var ama bu pilin kullanılabilen kapasitesi yalnızca 5.600mAh olacağı açıklandı.

Power Bank, herhangi bir yerde kullanmanız için dikey olacak şekilde tasarlanan bir yuvayla birlikte sunulacak. Bu özelliği kullanabilmek için Power Bank’i yuvaya yerleştirmeniz ve sarj edeceğiniz cihazı Power Bank’e bağlamanız gerekmektedir. Bu işlem sırasında sarj yuvası Power Bank’i sarj etmiş olacak. Bu cihazın yan tarafında bağlantıyla ilgili led bölümü tarafından bilgi verilmektedir. Power Bank, en fazla 27W çıkış kapasitesine sahip olan USB –A bağlantılıdır. 30W çıkış kapasitesine sahip olan USB-C ‘de cihazla birlikte gelmektedir. Mi 10 Ultra, Mi 9 Pro 5G ,Mi 10 5G gibi cihazları kablosuz sarj edebilmektedir. Iphone 11 serisi ve Galaxy S20 gibi cihazlarla da uyumludur.

Power Bank’i iki şekilde sarj edilmektedir. İlk olarak 18W gücünde olan USB-C ile sarj edilebilir ya da kablosuz sarj standına dönüşen yuvaya takılarak sarj edilebilmektedir. Pogo pinleri sayesinde sarj olabilmektedir. Kablosuz sarj modunda yalnızca 10W’a kadar hızlı sarj olmaktadır. Bu modelin fiyatı resmi sitesi üzerinden $29’a satışa sunulmuştur.