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Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatin satışa çıkacağı tarih kesinleşti!

Akıllı saat severler tarafından uzun zamandır araştırılan Xiamo Mi Watch Lite ile ilgili en net açıklama yapıldı. Açıklamalarda saatin duyurulacağı tarih belirlenirken satışının ne zaman başlayacağına dairde önemli açıklamalar yapıldı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:24
Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatin satışa çıkacağı tarih kesinleşti!
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Xiaomi’nin akıllı saati olan Mi Watch Lite merak edilmeye devame diyor. Henüz satışa çıkmayan ürün hakkında sızıntılar gelmeye devam ederken pek çok akıllı saat kullanıcısı Xiaomi firmasına ait giyilebilir teknoloji akıllı saat Mi Watch Lite’nin ne zaman çıkacağını araştırmaya devam ediyor.

Xiaomi’nin akıllı saati olan Mi Watch Lite merak edilmeye devame diyor. Henüz satışa çıkmayan ürün hakkında sızıntılar gelmeye devam ederken pek çok akıllı saat kullanıcısı Xiaomi firmasına ait giyilebilir teknoloji akıllı saat Mi Watch Lite’nin ne zaman çıkacağını araştırmaya devam ediyor.

60 doların altında bir satış fiyatı ile satışa sunulması beklenen Mi Watch Lite’nin söylenenlere göre satış fiyatı 50 dolar olacak.  Redmi Watch ile benzer özelliklere sahip olacağı sızıntılar arasında yer alan Mi Watch Lite görünüm olarak klasik bir akıllı saat olsa da 323 piksel yoğunluğu ile kavisli bir ekrana sahip. Cihazın 10 Aralık 2020 tarihinde duyurulacağı ve daha sonrasında satışa çıkacağı açıklandı.

Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri

Xiaomi Mi Watch Lite’nin pil özellikleri halen belirsizliğini korurken tek şarj ile bir hafta kullanım sunacağı söylentiler arasında yerini alıyor. Yayınlanan raporlara göre Mi Watch Lite 5W şarj desteği bulunan ve 230 mAh pil gücü ile satışa sunulacak.

Akıllı saatte en dikkat çeken özellik ise 1.41 inçlik HD ekranıdır. Tüm bunlara ek olarak Mi Watch Lite’de dahili GPS özelliği bulunuyor. Bluetooth 5.1 desteği sunan Mi Watch Lite hem Android hem de İOS cihazlarla sorunsuz kullanılabiliyor. Android 4.4 ve üzeri, İOS 10 ve üzeri versiyonlar için tasarlanan Mi Watch Lite ile ilgili bekleyişler devam ediyor.

 

Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri

Xiaomi Mi Watch Lite’nin pil özellikleri halen belirsizliğini korurken tek şarj ile bir hafta kullanım sunacağı söylentiler arasında yerini alıyor. Yayınlanan raporlara göre Mi Watch Lite 5W şarj desteği bulunan ve 230 mAh pil gücü ile satışa sunulacak.

Akıllı saatte en dikkat çeken özellik ise 1.41 inçlik HD ekranıdır. Tüm bunlara ek olarak Mi Watch Lite’de dahili GPS özelliği bulunuyor. Bluetooth 5.1 desteği sunan Mi Watch Lite hem Android hem de İOS cihazlarla sorunsuz kullanılabiliyor. Android 4.4 ve üzeri, İOS 10 ve üzeri versiyonlar için tasarlanan Mi Watch Lite ile ilgili bekleyişler devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:24
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XiaomiMi Watch LiteAkıllı SaatTarih
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