Xiaomi Mi Band 6'ya ilişkin detaylar sızdırıldı!

Aktarılan bilgilere göre akıllı bileklik, XMSH16HM ve XMSH15HM kod adlı iki farklı model olarak piyasaya sürülecek. İlki bir NFC modülüne sahip olmasına rağmen, ikincisi bu işleve sahip olmayacaktır.

Xiaomi Mi Band 6, kandaki oksijen seviyesinin ölçülebilmesi için bir SpO2 sensörü ile donatılacaktır. Ayrıca bir kalp atış hızı monitörü ve 30 farklı spor modu (Mi Band 5'te 11) içerecektir. Ayrıca, güncellenmiş bir saat yüzlerine sahip olacağını varsayalım.

Yazın piyasaya sürülecek

Akıllı bilekliğe daha büyük bir ekran ve dahili bir GPS sensörünün dahil edilmesi düşünülüyor. Ancak Amazon'un sesli asistanı Alexa'yı destekleyecektir.

Çinli şirket, kullanıcılara gelişmiş uyku istatistiklerini doğrudan yeni akıllı bileklik modelinde görüntüleme fırsatı sağlayacak. Xiaomi Mi Band 6'nın bu yaz piyasaya çıkması düşünülüyor.