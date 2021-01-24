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Xiaomi Mi Band 6 teknik özellikleri

Xiaomi’nin yeni üyesi olan Mi Band serisi birçok kullanıcı tarafından merakla bekleniyor. Yeni üyesini tanıtmak için çalışmalar yapan Xiaomi’nin Mi Band 6’nın özellikleri bir Twitter kullanıcısı tarafından açığa çıkarıldı.

24 Ocak 2021 Pazar 23:46
Xiaomi Mi Band 6 teknik özellikleri
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Xiaomi’nin yeni çıkardığı Mi Band 6 çok fazla özellikler ile kullanıcılara sunulacak. Akıllı saatlerde var olan birçok özelliği içinde barındıracak olan Mi Band 6’nın Amazon Alexa uyumlu olacağı belirtilmektedir. Eski modelere göre daha çok spor aktivitelerini destekleyecek olan Mi Band 6 oksijen ölçmeyi sağlayan SpO2 sensörü ile çok dikkat çekti. Xiaomi Mi Band 6'nın XMSH16HM model koduyla karşımıza çıkacağı belirtildi. İki değişik versiyonunda olacağı söylenilen Xiaomi Mi Band 6'nın NFC’li versiyonun Çin pazarı için, NFC bulunmayan versiyonun ise hem Çin hem de global pazar için piyasaya sürüleceği belirtilmektedir. Sızdırılan ekran fotoğraflarının Xiaomi Mi Band 5 modelinin görsellerinden daha büyük olması nedeniyle yeni cihazın 1.1 inçten daha büyük bir ekrana sahip olacağı düşünülmektedir. Yeni modelde 30 adet aktivite modu olacağı belirtilenler arasındadır. Eklenen aktivite modları arasında ise dans, zumba, kriket, basketbol ve kickboks yer almaktadır. Cihazın fiyat etiketi ve çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yer almamaktadır.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 23:46
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiMi Band 6
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