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Xiaomi Mi Band 5 Türkiye satış tarihi belli oldu

Teknoloji devi Xiaomi markası yeni akıllı saat serisini piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Band 5 Türkiye satış tarihi belli oldu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:18
Xiaomi Mi Band 5 Türkiye satış tarihi belli oldu
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Son zamanlarda herkesin kullandığı akıllı saatler için ünlü markalar birbirleriyle yarışıyor. Çin menşeili Xiaomi markası, milyonların beklediği Mi band 5 serisini satışa sundu. Kısa sürede en çok merak edilen modellerden biri olan Mi Band 5 serisinin Türkiye satış tarihi de belli oldu.

Xiaomi Mi Band 5 ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Son yıllarda piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve akıllı saat ürünleriyle en çok tercih edilen markalardan biri olan Xiaomi, Mi Band 5 akıllı saat serisini Türkiye’de satışa sundu.

Mi Band, 15 Temmuz tarihinde yapılan lansman ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Çin’de 27 dolardan satışa çıkan akıllı saat, Türkiye’de 250-300 TL arasında değişen fiyatlar ile teknoloji mağazalarında yerini aldı.

Xiaomi Mi Band 5 teknik özellikler

- 1.1 inç ekran

- 126x294 çözünürlük

- 24 Bit AMOLED ekran

- Boyut: 47.2 x 18.5 x 12.4 mm

- Ağırlık: 11.9 g


- 125 mAh gücünde batarya, 14 güne kadar kullanım süresi

- iOS ve Android uyumlu

- Kalp atış ritmi ölçme

- Stres seviyesi ölçme

- Adet döngüsü takibi

- SpO2, kan oksijen seviyesi ölçümü

- Gelen aramaları reddetme özelliği

- Ali Pay ve Google Pay ödeme sistemi

- Bildirimleri görüntüleme özelliği

- Eliptik, ip atlama, kapalı bisiklet, kürek egzersizi ve yoga modları



Son Güncelleme: 20.08.2020 15:18
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