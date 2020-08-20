Xiaomi Mi Band 5 Türkiye satış tarihi belli oldu

Son zamanlarda herkesin kullandığı akıllı saatler için ünlü markalar birbirleriyle yarışıyor. Çin menşeili Xiaomi markası, milyonların beklediği Mi band 5 serisini satışa sundu. Kısa sürede en çok merak edilen modellerden biri olan Mi Band 5 serisinin Türkiye satış tarihi de belli oldu.
Xiaomi Mi Band 5 ne zaman Türkiye’ye gelecek?
Son yıllarda piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve akıllı saat ürünleriyle en çok tercih edilen markalardan biri olan Xiaomi, Mi Band 5 akıllı saat serisini Türkiye’de satışa sundu.
Mi Band, 15 Temmuz tarihinde yapılan lansman ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Çin’de 27 dolardan satışa çıkan akıllı saat, Türkiye’de 250-300 TL arasında değişen fiyatlar ile teknoloji mağazalarında yerini aldı.
Xiaomi Mi Band 5 teknik özellikler
- 1.1 inç ekran
- 126x294 çözünürlük
- 24 Bit AMOLED ekran
- Boyut: 47.2 x 18.5 x 12.4 mm
- Ağırlık: 11.9 g
- iOS ve Android uyumlu
- Kalp atış ritmi ölçme
- Stres seviyesi ölçme
- Adet döngüsü takibi
- SpO2, kan oksijen seviyesi ölçümü
- Gelen aramaları reddetme özelliği
- Ali Pay ve Google Pay ödeme sistemi
- Bildirimleri görüntüleme özelliği
- Eliptik, ip atlama, kapalı bisiklet, kürek egzersizi ve yoga modları