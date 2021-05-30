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Xiaomi Mi 9T modeline Android 11 güncellemesi geliyor

Teknoloji devi Xiaomi’nin Mi 9T modeline yakın zamandır gelmesi beklenen Android 11 güncellemesi geliyor. Gelen güncelleme ile beraber yeni özelliklerin geleceği öğrenildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:43
Xiaomi Mi 9T modeline Android 11 güncellemesi geliyor
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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri ile kısa zamanda dünyaya kendisini kabul ettirmeyi başardı. Şirket, yakın zamanda Redmi K20 Pro için kendi arayüz sistemi olan MIUI’ın 12.5 güncellemesini yayınlamıştı. Bugün ise Avrupa ve Amerika’da satışta olan Xiaomi Mi 9T’ye Android 11 güncellemesi indirilmeye açıldı.

Xiaomi Redmi K20 ve Mi 9T’nin global versiyonlarına ise güncelleme henüz gelmeyecek. K20 modeli bazı ülkenin pazarlarında Mi 9T ismiyle satıldığı için insanların kafası bazen karışabiliyor. Çin’de piyasaya sürülen Redmi K20’nin orijinal modeli için Android 11 güncellemesi Şubat 2021’de almıştı. Pro modelinin ise daha sonrasında alması bekleniyordu. Ancak güncelleme Xiaomi tarafından ertelendi ve bugün yayınlanmaya başlandı.

Xiaomi Mi 9T modeli, yaklaşık 2.4 GB boyutunda olan Android 11 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme ile 5G, cihaz ve medyayı kontrol etme, sistem değişiklikleri ve biyometri gibi özellikler gelecek.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:43
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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi 9T ModeliAndroid 11 Güncellemesi
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