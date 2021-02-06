Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı sızdırıldı!

Kısa süre sonra ülkemizde satışa sunulması beklenen Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Mi 11 modelinin Avrupa fiyatı sızdırıldı. Snapdragon 888 işlemcisi ile üst segment bir telefon olan Xiaomi Mi 11 modeli için Avrupa’da belirlenen fiyat teknoloji severler tarafından merak edilmeye başlandı.

8 Şubat 2021’de tüm dünyada lansmanı yapılacak Xiaomi Mi 11 modelinin 12 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile sunulacağı belirtilirken 799 Euro ile satılacağı belirtildi. Mi 11’in 256 GB’lık depolama alanına sahip modelinin ise 899 Euro’dan satışa sunulacağı aktarıldı.

Xiaomi Mi 11 teknik özellikleri