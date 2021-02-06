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Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı sızdırıldı!

Xiaomi şirketinin 8 Şubatta lansmanı yapılacak yeni üst segment telefonu Mi 11'in Avrupa fiyatı sızdırıldı. Sızdırmalarla birlikte özellikleri de belirlenen Xiaomi Mi 11 teknoloji severler tarafından araştırılmaya başlandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:45
Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı sızdırıldı!
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Kısa süre sonra ülkemizde satışa sunulması beklenen Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Mi 11 modelinin Avrupa fiyatı sızdırıldı. Snapdragon 888 işlemcisi ile üst segment bir telefon olan Xiaomi Mi 11 modeli için Avrupa’da belirlenen fiyat teknoloji severler tarafından merak edilmeye başlandı.

8 Şubat 2021’de tüm dünyada lansmanı yapılacak Xiaomi Mi 11 modelinin 12 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile sunulacağı belirtilirken 799 Euro ile satılacağı belirtildi. Mi 11’in 256 GB’lık depolama alanına sahip modelinin ise 899 Euro’dan satışa sunulacağı aktarıldı.

Xiaomi Mi 11 teknik özellikleri

  • Ekran: 6.81 inç boyutundaki QHD+ çözünürlüklü 2K AMOLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 515 ppi piksel yoğunluğu, 1500 nit parlaklık, HDR10+ desteği
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm)
  • Bellek: 8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM
  • Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama
  • Batarya: 4.600 mAh boyutundaki 55W hızlı şarj destekli batarya, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj
  • Arka Kamera: 108 MP ana kamera (f/1.85, 1/1.33 inç sensör boyutu, 0.8 mikron piksel, OIS), 13 MP ultra geniş açı (f/2.3, 123 derece görüş açısı), 5 MP telefoto makro lens (f/2.4, 50 mm)
  • Ön Kamera: 20 MP selfie kamerası
  • İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiMi 11AvrupaFiyatıTeknik özellikleriSızdırma
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