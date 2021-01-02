Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 aynı maliyetle üretiliyor ancak yüzlerce dolar farkla satışa çıkarılıyor

Xiaomi Mi 11 serisi piyasaya sunulduğundan bu yana satış rekorları kırdı. Serinin en üst versiyonu olan Mi 11 Pro'nun önümüzdeki aylarda ülkemizde karşımıza çıkması bekleniyor.

Mi 11 serisi hem teknoloji hem de kamera açısından oldukça iddialı ve hatta iPhone 12 ile karşılaştırılabilir. Xiaomi bu karşılaştırmayı hem üretim maliyetleri hem de performans açısından gündeme getirdi.

Xiaomi Mi 11 serisi ve iPhone 12'nin üretim maliyetleri aynıdır. Her iki şirket için bu yeni modellerin maliyeti 373 dolardır. Ancak ürünlerin satış fiyatlarında birkaç yüz dolar fark bulunuyor. Her iki cihazın da şarj cihazı olmadan satışı yapılmaktadır. Ancak Xiaomi, Mi 11'i satın alanlara hızlı bir şarj adaptörü veriyor.

Xiaomi Mi 11 teknik özellikleri

Ekran: 6.81 inç AMOLED, 2K çözünürlük, HDR10+ ve 10bit renk destekli 120 Hz yenileme hızı, 515 PPI, 1500 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 888 (5 nm – sekiz çekirdekli)

Bağlantı: USB-C, geliştirilmiş Wi-Fi 6

Bellek ve Depolama: 8 GB – 12 GB RAM / 128 GB ve 256 GB depolama

Batarya: 4.600 mAh / 55W hızlı şarj / 50W kablosuz şarj / 10W kablosuz ters şarj

Arka Kamera: 108 Megapiksel f/1.33 + 13 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı + 5 Megapiksel f/2.4 telefoto / OIS destekli

Ön Kamera: 20 Megapiksel

İşletim Sistemi: Android 11 ve 2K MIUI 12

Kutu İçeriği: Mi 11 ve şarj kablosu