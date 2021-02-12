İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Xiaomi Mi 11 Ultra'nın detayları ortaya çıktı!

Xiaomi, yeni akıllı telefonu olan Mi Ultra 11'i iki ay içerisinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kocaman bir kameraya sahip olan Mi Ultra 11'in detayları ortaya çıktı.

12 Şubat 2021 Cuma 19:03
Xiaomi Mi 11 Ultra'nın detayları ortaya çıktı!
Takip Et:

Xiaomi Mi 11 Ultra, henüz piyasaya sürülmedi. Filipinli bir YouTuber, telefonun inceleme videosu çekti. Telefonun bütün detayları öğrenildi.

Mi 11 Ultra’nın arkasında kocaman bir kamera sistemi bulunuyor. 3 adet kamera, telefonun arkasındaki devasa adacığa yerleştirilmiş. Mi 11 Ultra’nın kameraları, çok fazla kişi tarafından konuşulacak gibi duruyor. Arkada yer alan ana kamera 50 MP ve diğer kamera 48 MP olacak. 

Mi 11 Ultra, 120x yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. Üçlü LED flaşı olan telefonun arkasında, kendinizin özçekimini yapabileceğiniz bir ekran var. İkincil ekran sayesinde telefonda görünen uygulamaları görebileceksiniz.

Mi 11 Ultra, 6,8 inç. Büyüklüğünde WQHD+ OLED ekranlar gelecek. Mi 11 Ultra’nın ön tarafında çentik şeklinde 20 MP ön kamera yer alıyor.

Sanapdragon 888 işlemciye sahip telefonun bataryası 5000 mAh olacak. Mi 11 Ultra’nın 2 farklı rengi olacak: Siyah ve beyaz. Mi 11 Ultra’nın yüksek kalitede ses sitemi var. Ekrana gömülü olan parmak izi sensörüyle telefonun kilidi açılabilecek. Mi 11 Ultra’nın 2 ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
XiaomiMi 11 UltraXiaomi Mi 11 UltraKamera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Windows 10'da yaşanan mavi ekran sorunu için
Windows 10'da yaşanan mavi ekran sorunu için "acil durum" güncellemesi geldi
3 milyar E-posta adresinin bilgileri sızdırıldı!
3 milyar E-posta adresinin bilgileri sızdırıldı!
Sonic The Hedgehog 2 için yeni bir fragman yayınlandı, filmin çıkış tarihi duyuruldu!
Sonic The Hedgehog 2 için yeni bir fragman yayınlandı, filmin çıkış tarihi duyuruldu!
Ubisoft Assassin’s Creed serisinin bir oyununu ücretsiz yaptı
Ubisoft Assassin’s Creed serisinin bir oyununu ücretsiz yaptı
Valve'nin yayınladığı Steam China'da sadece 53 oyun var
Valve'nin yayınladığı Steam China'da sadece 53 oyun var
"Milli Uzay Programı" yabancı basının ilgi odağı oldu!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi Musa karakteri kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 13 Şubat 2021 Cumartesi konut kredisi yeni faiz oranları
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Gerçek adı ne? Ecem Özkaya oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 13 Şubat 2021 Cumartesi
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
LGS Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2019 LGS Sınavı Kaç Nete Kaç Puan Getirir?
Çukur Çivi kimdir? Gerçek adı nedir? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler
Gratis Dünya Kadınlar günü indirimleri neler? 2020 Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimleri
Benim Tatlı Yalanım dizisinde çalan tatlı yalanlar ile başlar bilmem kimleyim şarkısı
Elektrik Doğalgaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi nedir? Elektrik ve Doğalgaz faturalarında yapılacak olan yeni düzenlemenin detayları
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yaşı ve oynadığı diziler
iPhone'un garanti süresi öğrenme özelliği nasıl kullanılır?
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.