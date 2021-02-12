Xiaomi Mi 11 Ultra'nın detayları ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 11 Ultra, henüz piyasaya sürülmedi. Filipinli bir YouTuber, telefonun inceleme videosu çekti. Telefonun bütün detayları öğrenildi.

Mi 11 Ultra’nın arkasında kocaman bir kamera sistemi bulunuyor. 3 adet kamera, telefonun arkasındaki devasa adacığa yerleştirilmiş. Mi 11 Ultra’nın kameraları, çok fazla kişi tarafından konuşulacak gibi duruyor. Arkada yer alan ana kamera 50 MP ve diğer kamera 48 MP olacak.

Mi 11 Ultra, 120x yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. Üçlü LED flaşı olan telefonun arkasında, kendinizin özçekimini yapabileceğiniz bir ekran var. İkincil ekran sayesinde telefonda görünen uygulamaları görebileceksiniz.

Mi 11 Ultra, 6,8 inç. Büyüklüğünde WQHD+ OLED ekranlar gelecek. Mi 11 Ultra’nın ön tarafında çentik şeklinde 20 MP ön kamera yer alıyor.

Sanapdragon 888 işlemciye sahip telefonun bataryası 5000 mAh olacak. Mi 11 Ultra’nın 2 farklı rengi olacak: Siyah ve beyaz. Mi 11 Ultra’nın yüksek kalitede ses sitemi var. Ekrana gömülü olan parmak izi sensörüyle telefonun kilidi açılabilecek. Mi 11 Ultra’nın 2 ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

