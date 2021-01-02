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Xiaomi Mi 11 Pro tasarım ve özellikleri sızdırıldı!

Geçtiğimiz dönem satış rekorları kıran Xiaomi Mi 11'in üst modeli olarak piyasaya sürülecek olan Mi 11 Pro veri madencileri tarafından sızdırıldı. Pek çok konuda Mi 11'e benzeyen Mi 11 Pro'nun ek özellikleri ise merak ediliyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:24
Xiaomi Mi 11 Pro tasarım ve özellikleri sızdırıldı!
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Çin’in en büyük telefon üreticilerinden bir tanesi haline gelen ve ülkemizde de pek çok kişi tarafından tercih edilen Xiaomi markasına ait yeni amiral gemisi Mi 11 Pro modeli ile ilgili görsel sızdırma yapıldı. Telefonun tasarımının göründüğü Xiaomi Mi 11 Pro modeli sızdırmalar sonrasında araştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Mi 11 modelinin dünya genelinde satış rekorları kırması sonrasında Xiaomi, Mi 11 Pro modelinin geleceğini açıklamıştı. Yapılan açıklamalar sorasında telefonun Şubat ayında satışa sunulacağı belirtildi.

Ekran altı kamera olmayacak

Yapılan sızdırmalar sonrasında farklı bir kamera sistemi olacağı iddia edilen Xiaomi Mi 11 Pro modelinin kamerasının klasik düzende olacağı dikkat çekti. Xiaomi Mi 11’in periskoplu optik kamerası olmamasına rağmen 108, 13 ve 5 MP çözünürlük desteği sunması dikkat çekerken aynı ön kamera düzeninin Mi 11 Pro modeli içinde kullanılacağı görüldü.

120Hz ekran yenileme hızı ile sunulacak olan Xiaomi Mi 11 Pro modelinde görüntü SDR ve HDR formatlarına çevrilebilecek. MEMC kenar yumuşatma teknolojisi olan Mi 11 Pro modeli bir önceki nesil olan Mi 11’lerden çok daha hızlı olacak. Ön cam ve telefonun ön yüz tasarımının Mi 11 modeli ile birebir aynı olacağı düşünülürken ön kameranın altta değil sol üstte olacağı düşünülüyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:24
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiMi 11 ProSızdırma
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