Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri
Xiaomi’nin piyasaya sürmeye hazırlandığı Mı 11 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde kılıfı ile ilgisini üzerine çekmeye başarmıştı. Mart ayında piyasaya sürmesi bilgiler arasında dolaşmaktadır.
Özellikleri nelerdir?
-6,81 inçlik 2K çözünürlüğüne sahip.
-120 Hz ekran yenileme hızı
-8 GB ve 12 GB iki farklı RAM seçeneği
-ISOCELL GN2 50 megapiksellik kamera ( 120x yakınlaştırma özelliği)
-Pil tarafından 120W hızlı şarj
-5.000 mAh bataryası
-128 GB ve 256 GB depolama alanı
Son Güncelleme: 10.03.2021 16:56