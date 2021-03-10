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Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri

Çin teknolojisini devi Xiaomi Mi 11 Pro piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Birçok özelliği bulunan akıllı telefonda oldukça merak edilmektedir. Piyasaya çıkış tarihi merak edilmekte.

10 Mart 2021 Çarşamba 16:56
Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri
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Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri

Xiaomi’nin piyasaya sürmeye hazırlandığı Mı 11 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde kılıfı ile ilgisini üzerine çekmeye başarmıştı. Mart ayında piyasaya sürmesi bilgiler arasında dolaşmaktadır.

Özellikleri nelerdir?

-6,81 inçlik 2K çözünürlüğüne sahip.

-120 Hz ekran yenileme hızı

-Sol üst tarafında bulunan 20 megapiksellik selfie kamerası

-8 GB ve 12 GB iki farklı RAM seçeneği

-ISOCELL GN2 50 megapiksellik kamera ( 120x yakınlaştırma özelliği)

-Pil tarafından 120W hızlı şarj

-5.000 mAh bataryası

-128 GB ve 256 GB depolama alanı



Son Güncelleme: 10.03.2021 16:56
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiTelefonMi11 Proözellik
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