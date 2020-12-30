Xiaomi, 28 Aralık 2020 pazartesi günü yeni telefonu Mi 11’ tanıtmıştı. Xiaomi şimdi de teknoloji severlere Mi 11 Pro telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. İddialara göre Mi 11 Pro’nun tanıtımı şubat ayı içerisinde gerçekleşecek.

Xiaomi Mi 11 Pro ne zaman çıkacak?

Xiaomi yeni cihazı olan Mi 11 telefonunda Mi 10’na göre daha gelişmiş ekran ve şarj teknolojisi ile tanıttı. 108 MP kamerası ve Snapdragon 888 işlemci ile gelmesi herkes tarafından beğeni topladı. Mi 11 Pro modelininde biraz daha gelişmiş özellikleri olacağı düşünülüyor.

Sosyal medyada çıkan iddialara göre Xiaomi Mİ 11 Pro tanıtımı 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek. Mi 11 Pro’nun, Mi 11’den farkı arka kamera ve bataryasında olabilir. Pro modelde 120W hızlı şarj görebiliriz. Mi 11 Pro, Mi 11’e göre daha büyük bataryayla görebiliriz. Bunun yanında Mi 11’in arkasında telefoto lens olmaması bu lensin Mi 11 Pro modeliyle gelebilir.