Xiaomi Mi 11 Pro çıkış tarihi ve özellikleri

Henüz Pro modelinin piyasaya çıkış tarihi resmi olarak açıklanmasa da Weibo tarafından paylaşılan poster ile tarih sızdırıldı. Yapılan paylaşım doğru ise Xiaomi Mi 11 Pro bekleyenleri ile 30 Mart tarihinde resmiyetlenecek.

Mi 11 modeline göre daha fazla özelliği olan Pro modeline dair şimdiye dek pek çok bilgi ve görsel ortaya atılmıştı. Şu ana kadar edinilen bilgiler doğrultusunda tanıtımın 1 hafta içinde yapılması bekleniyor.

En önemli farklarından biri de kamera kısmında olacak. Çift kamera ile kullanıcı karşısına çıkacak telefon modeli, aynı zamanda 120x zoom yapabilen bir periskop lens desteğine sahip olacak.

Geçen haftalarda Samsung ISOCELL GN2 sensörünü bizlere tanıtmıştı. Orada yer alan 50 megapisksellik lensin yapılan iddalara göre bu cihazda da yer alması beklenmekte.

Cihazın ön kısmı Mi 11 ile neredeyse aynı iken performans olarak Mi 11 Pro Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ile LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolama ile piyasada olacak.

Bu kadar etkileyici özelliğin yanı sıra şarj konusunda da Xiaomi kullanıcılarını bu model ile sevindirecek. 67W hızlı şarj özelliğine sahip Mi 11 Pro, çok hızlı bir şekilde şarj olacak.

