Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri

Xiaomi Mi 11'le geçen yılın sonunda çıkarılmıştır. Xiaomi, Lite ve PRo olmak üzere iki yeni model çıkaracağını açıkladı. Digital Chat Station telefon hakkında bazı bilgilerden bahsetti.

Telefonun önünde yer alan kamera çentik şeklinde OLED ekranda yer alacak. Telefonun arka kamerasının 64 MP olacağı ve 5x optik zoom yapabileceği söyleniyor.

Yonga seti sekiz çekirdekli mimariye sahip olacak. Yonga setinin içeriğinde ARM Cortex-A78 çekirdeği bulunacak. İşlemci olarak Snapdragon 755G kullanılacağı tahmin ediliyor.

Xiaomin'nin Mi 11 Lite ve Mi 11 Pro'yu nr zaman piyasaya süreceği henüz bilinmiyor. Yeni çıkacak olan 2 modelin önümüzdeki hafta tanıtılacağı düşünülüyor. Telefonların fiyatlarının ne olacağı bilinmiyor.