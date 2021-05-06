Xiaomi Mi 11 Lite fiyatı ve özellikleri

Taleplerin yoğunluğu üzerine Çin merkezli Xiaomi markası yeni telefon üretmeye başladı. Yeni çıkarılan Mi 11 ve Mi 11 Lite Türkiye de satışa çıkarıldı. Telefonun hızı ve özellikleri bakımından beğenileri toplayan Xiaomi markası telefon özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. En çok merak edilen konulardan olan birisi de fiyatı oldu.

Xiaomi Mi 11 Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

mi 11 lite

XİAOMİ Mİ 11 LİTE ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Snapdragon 732G

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran:

Boyut: 6.55 inç

Yenileme Hızı: 90 Hz

Panel: Full HD+ AMOLED

Arka Kamera:

Ana Kamera: 64 MP

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya:

Kapasite: 4.250 mAh

Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi:

OS: Android 11

Arayüz: MIUI 12

Türkiye satış fiyatları belli oldu

Çin de üretilen Xiaomi markasına ait telefonlar Türkiye de satış yapmaya başlandı. Gün geçtikçe yeni özelliklere ait telefonlar çıkarılması ilgileri üzerine topluyor. 64 MP geniş açılı , 8 MP ultra geniş açılı ve 5 MP makro kamerası bulunan model, en yüksek işlemciliyeait olarak üretilmiştir.

Xiaomi markasına ait telefonlarında renk seçenekleri oldukça zenginliğini gösteriyor. Mi 11 Lite telefonun pembe, mavi, siyah renkleri ile teknoloji sevenlerle buluşuyor.

En çok merak edilen konulardan birisi olan fiyatlar hakkında bilgilerde Xiaomi tarafından yapıldı. Mi 11’in Türkiye de vatandaşlarla buluştuğu fiyat 9 bin 999 TL, Mi 11 Lite’nin satış fiyatı ise 4 bin 299 TL şeklinde açıklandı.