Xiaomi Mi 11 Lite fiyatı ve özellikleri

Taleplerin yoğunluğu üzerine Çin merkezli Xiaomi markası yeni telefon üretmeye başladı. Yeni çıkarılan Mi 11 ve Mi 11 Lite Türkiye de satışa çıkarıldı. Telefonun hızı ve özellikleri bakımından beğenileri toplayan Xiaomi markası telefon özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. En çok merak edilen konulardan olan birisi de fiyatı oldu.
Xiaomi Mi 11 Özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB/256 GB
Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED
Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarj
İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
mi 11 lite
XİAOMİ Mİ 11 LİTE ÖZELLİKLERİ
İşlemci: Snapdragon 732G
RAM: 8 GB
Depolama: 128/256 GB
Ekran:
Boyut: 6.55 inç
Panel: Full HD+ AMOLED
Arka Kamera:
Ana Kamera: 64 MP
Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP
Makro Kamera: 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya:
Kapasite: 4.250 mAh
Hızlı Şarj: 33W
İşletim Sistemi:
OS: Android 11
Arayüz: MIUI 12
Türkiye satış fiyatları belli oldu
Çin de üretilen Xiaomi markasına ait telefonlar Türkiye de satış yapmaya başlandı. Gün geçtikçe yeni özelliklere ait telefonlar çıkarılması ilgileri üzerine topluyor. 64 MP geniş açılı , 8 MP ultra geniş açılı ve 5 MP makro kamerası bulunan model, en yüksek işlemciliyeait olarak üretilmiştir.
Xiaomi markasına ait telefonlarında renk seçenekleri oldukça zenginliğini gösteriyor. Mi 11 Lite telefonun pembe, mavi, siyah renkleri ile teknoloji sevenlerle buluşuyor.
En çok merak edilen konulardan birisi olan fiyatlar hakkında bilgilerde Xiaomi tarafından yapıldı. Mi 11’in Türkiye de vatandaşlarla buluştuğu fiyat 9 bin 999 TL, Mi 11 Lite’nin satış fiyatı ise 4 bin 299 TL şeklinde açıklandı.