Xiaomi Mi 11 fiyatı sızdırıldı!

Xiaomi Mi 11 fiyatı için bir sızıntı haberi daha gündeme geldi. Daha önce sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 11’in özellikleri ve Mi 11 serilerinin bilgileri gün yüzüne çıkmıştı.

Xiaomi 11 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi 11 özellikleri neler?

Gündeme gelen iddialar ışığında Xiaomi Mi 11’in fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip modeli için 687 $ fiyat belirlendi. 256 GB hafızaya sahip model içinse 735 $ olarak belirlendi. Serinin en gelişmiş modeli olan 12 GB RAM ve 256 GB hafıza sahip cihaz ise 800 $ olarak piyasaya çıkacak. Bu bilgilerin kesin olmamakla beraber 28 Aralık’ta düzenlenecek Mi 11 tanımında telefonun gerçek fiyatını açıklanacak.

Sızan bilgilere göre Mi 11’in özellikleri arasından Snapdragon 888 işlemci, 50W hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil gücü, 120 Hz OLED ekran ve 108 MP ana kamera bulunacak.