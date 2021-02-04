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Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?

Xiaomi Mi 10T Lite, tanıtımı yapıldı. Teknoloji severler Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye fiyatı ve özellikleri neler sorusunu merak ediyordu. Mi 10T Lite Türkiye fiyatı belli oldu.

04 Şubat 2021 Perşembe 21:28
Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
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Son yılların en dikkat çeken telefon markası Xiaomi oldu. Xiaomi, en yüksek telefon modeli olan Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinin düşük segmenti olan Mi 10T Lite merakla bekleniyordu. Merakla beklenen Mi 10T Lite Türkiye’de satışa sunuldu.

Xiaomi 10T Mi Lite fiyatı

Xiaomi Türkiye Garantili olarak bir sitede satışa sunulan Mi 10T Lite 6 GB Ram 128 GB depolama alanına sahip olan telefon 3.899 TL olarak görüldü. Ayrıca cihazın mavi, altın ve gri olmak üzere 3 farklı rengi bulunuyor.

Mi 10T Lite ekran özellikleri

Ekran büyüklüğü 6.67 inç ve FHD+ çözünürlüğü olan telefonda NTSC renk gamının %84’üne sahip ekran yer alıyor. Bu özellikler kullanıcılara 120 Hz tazeleme imkanı veriyor. Ayrıca Adaptive Sync teknoloji ile ekrandaki görüntüye göre değişkenlik gösteren tazeleme hızı da kullanıcılara sunuluyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlük olarak tasarlandı.

Donanım özellikleri

Cihazın donanımsal özelliklere bakıldığında Snapdragon 750G işlemci güç veriyor. 5G bağlantı desteğine de sahip olan cihaz 6 GB Ram ile 128 GB depolama alanına sahip. 8 çekirdek işlemciye sahip olan telefonda harici olarak 512 GB’a kadar imkan veriyor. Cihazın 4820 mAh kapasiteli bataryası 33 watt hızlı şarj desteği de kullanıcılara uzun ömürlü kullanım şansı sunuyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiT10 Mi LiteTelefon
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