Xiaomi kara listeden çıkartılıyor!

ABD Savunma Bakanlığı, eski ABD başkanı Donald Trump zamanında kara listeye alınan Çinli dev teknoloji şirketi olan Xiaomi’yi kara listeden çıkarılacağını açıkladı.
Karar sonrasında şirket hisseleri Hong Kong borsasında %6 oranında artış sağlarken konu ile ilgili fikirleri sorulan Xiaomi sözcüsü, şirketin en son gelişmeleri takip ettiğini aktardı.
Şirket hisseleri kara listede alındığı Ocak ayından b zamana kadar %20 oranında düşüş yaşarken şirketin kara listeye alınması nedeni ile ABD’li yatırımcıların şirkete yatırım yapamaması bu süreçte etkili olduğu aktarıldı.
Son Güncelleme: 12.05.2021 22:03