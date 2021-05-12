Xiaomi kara listeden çıkartılıyor!

ABD Savunma Bakanlığı, eski ABD başkanı Donald Trump zamanında kara listeye alınan Çinli dev teknoloji şirketi olan Xiaomi’yi kara listeden çıkarılacağını açıkladı.

Trump’ın görevinin son döneminde, ABD Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından "Çin ordusu bağlantılı şirket" olarak adlandırıp kara listeye aldığı Xiaomi’nin, kara listeden çıkarılması konusunda uzlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Karar sonrasında şirket hisseleri Hong Kong borsasında %6 oranında artış sağlarken konu ile ilgili fikirleri sorulan Xiaomi sözcüsü, şirketin en son gelişmeleri takip ettiğini aktardı.

Şirket hisseleri kara listede alındığı Ocak ayından b zamana kadar %20 oranında düşüş yaşarken şirketin kara listeye alınması nedeni ile ABD’li yatırımcıların şirkete yatırım yapamaması bu süreçte etkili olduğu aktarıldı.