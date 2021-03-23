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Xiaomi Black Shark 4 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi yeni bir oyun telefonunun tanıtımını yaptı. Xiaomi Black Shark 4 telefon kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Bu yılın en ilgi çekici telefonu olacağı iddia edilen Black Shark 4 'ün özellikleri nelerdir? İşte Black Shark 4 ile ilgili detaylar...

23 Mart 2021 Salı 15:21
Xiaomi Black Shark 4 özellikleri ve fiyatı
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Black Shark 4  telefonu FHD+ çözünürlüğü ,144 Hz yenileme hızıyla 720 Hz dokunmatik giriş hızını destekleyen 6.67 inç Amoled ekrana sahip olduğu açıklandı. Black Shark 4 Pro, Snapdragon 888 yonga işlemcisine sahip olup pro olmayan versiyonu ise Snapdragon 870 işlemcisine sahiptir.

Bu iki telefonun pil perfonmasının çok iyi olduğu belirtilmektedir. Black Shark’larda 4.500 mAh pil kapasitesi ile birlikte 120W hızlı sarj olma özelliğine de sahiptir. Yani 15 dakikada sarj olacağı söylenmektedir.

Black Shark 4 ve Black Shark Pro’da 3 arka kamera mevcut. Pro versiyonda 64 megapiksel değerde kamera varken standart versiyonda 48 megapiksel kamera vardır. Ana kameralar dışında bulunan iki farklı kamerada 8 ve 5 megapiksel kamera da mevcuttur. Ek bu kameralar hakkında detaylar henüz açıklanmamıştır.

Oyun oynamak için telefonun gövdesinde fiziksel tetikleyiciler olduğu iddia edilmektedir. Bu tetikleyiciler başka amaçlar için de kullanacağı ifade ediliyor. Yonga setinin haricinde Pro ve Standart versiyon arasında tasarım olarak bir farklılık bulunuyor. Pro modellerin arkasında X desenleri ve ledler varken Standart versiyonda düz bir arka kapak vardır. Shark space, bazı iyileştirmelere uğrayarak arayüzünde daha fazla ayar ve oyun dışı mod bulunmaktadır.

Teknik özellikler

  • Black Shark 4

Ekran:

 6.67 inç, 120Hz yenileme hızı, 720 Hz dokunmatik önekleme

– İşlemci:

 Snapdragon 870

– Bellek:

 6/8/12 GB RAM

– Depolama:

 128/256 GB dahili hafıza

– Arka kamera:

 48 megapiksel ana kamera + 8 megapiksel + 5 megapiksel ikincil kamera

– Batarya: 

4.500 mAh + 120 W hızlı şarj

  • Black Shark 4 Pro

 Ekran:

 6.67 inç, 120Hz yenileme hızı, 720 Hz dokunmatik önekleme

– İşlemci:

 Snapdragon 888

– Bellek:

 8/12/16 GB RAM

– Depolama:

 256/512 GB dahili hafıza

– Arka kamera:

 64 megapiksel ana kamera + 8 megapiksel + 5 megapiksel ikincil kamera

– Batarya: 

4.500 mAh + 120 W hızlı şarj

Fiyat listesi

  • Black Shark 4 isimli telefonun 6 GB ram ve 128 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 380$

8 GB ve 128 GB depolamaya sahip olan model 410$

12 GB ve 128 GB depolamaya sahip olan model 460$

12 GB ve 256 GB depolamaya sahip olan model 510$

  • Black Shark 4 Pro isimli telefonun 8 GB ram ve 128 GB depolamaya sahip olan modeli 610$

12 GB ve 256 GB depolamaya sahip olan model 690$

16 GB ve 512 GB depolamaya sahip olan model 810$

Bu fiyatlar bazı nedenlerden dolayı değişiklik gösterebilir.

 

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 15:21
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Xiaomi Black Shark 4Black Shark 4ün özellikleri
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