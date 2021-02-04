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Xiaomi 1.500 dolar değerinde bir telefon tanıtmayı planlıyor

Günümüzün en ünlü telefon markalarından biri olan Xiaomi 1.500 dolar değerinde bir telefon üreterek hayranlarına satmayı planlıyor. Peki bu telefonu bir Xiaomi sevdalısı olarak satın alır mıydınız?

04 Şubat 2021 Perşembe 16:22
Xiaomi 1.500 dolar değerinde bir telefon tanıtmayı planlıyor
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2010 yılında kurulan Xiaomi son birkaç senedir Türkiye’de de yaygınlaşmış bulunmakta. Birçok kullanıcısının severek kullandığı marka, telefon sektöründe yeni bir adım atmayı planlıyor. 1.500 dolar değerinde bir telefon tanıtmayı planlayan Xiaomi, normalde fiyat performans bazında sattığı akıllı telefonlarıyla öne çıkan bir firma. Xiaomi’nin CEO’su olan Lei Jun 1.500 dolar değerinde bir akıllı telefon tasarladıkları takdirde kullanıcılarının alıp almayacağını sordu.

Geçtiğimiz yıllarda hiçbir telefonun 700 doların üzerinde olmaması gerektiğini savunan Xiaomi kendi söylediklerini hiçe çıkaracak gibi gözüküyor. Sosyal medya üzerinden sorduğu bu soruyla gündeme gelen Xiaomi’nin esas amacı henüz bilinmemekte. 7 Şubat’ta Çin’de gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte Xiaomi’nin bu söyledikleri üzerine daha derin bir açıklamada bulunacağını tahmin etmekteyiz.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiMi1.500 Dolar TelefonAkıllı TelefonLei Jun
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