Xiaomi 1.500 dolar değerinde bir telefon tanıtmayı planlıyor

2010 yılında kurulanson birkaç senedir Türkiye’de de yaygınlaşmış bulunmakta. Birçok kullanıcısının severek kullandığı marka, telefon sektöründe yeni bir adım atmayı planlıyor. 1.500 dolar değerinde bir telefon tanıtmayı planlayan Xiaomi, normalde fiyat performans bazında sattığılarıyla öne çıkan bir firma. Xiaomi’nin CEO’su olan1.500 dolar değerinde bir akıllı telefon tasarladıkları takdirde kullanıcılarının alıp almayacağını sordu.

Geçtiğimiz yıllarda hiçbir telefonun 700 doların üzerinde olmaması gerektiğini savunan Xiaomi kendi söylediklerini hiçe çıkaracak gibi gözüküyor. Sosyal medya üzerinden sorduğu bu soruyla gündeme gelen Xiaomi’nin esas amacı henüz bilinmemekte. 7 Şubat’ta Çin’de gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte Xiaomi’nin bu söyledikleri üzerine daha derin bir açıklamada bulunacağını tahmin etmekteyiz.

