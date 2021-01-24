İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Xbox Live Gold'a zam gelmeyecek

Xbox Live Gold'a zam geleceğinin açıklanmasının ardından oyunculardan çok fazla tepki geldi. Oyuncuların tepkisinden sonra zam kararından vazgeçildi.

24 Ocak 2021 Pazar 14:19
Xbox Live Gold'a zam gelmeyecek
Takip Et:

Microsoft Xbox Live Gold'un aylık abonelik ücretleri bulunuyor. Abonelik sayesinde oyunların çevrimiçi özelliklerine erişebiliyorsunuz ve aylık birkaç tane oyuna daha ücretsiz erişim sağlayabiliyorsunuz.

 

Xbox'un sunduğu aylık abonelik sisteminin adı Xbox Live Gold. Geçen gün üyelik ücretlerine zam yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan duyuruda aylık üyeliğe 1 dolar, 3 aylık üyeliğe 5 dolar ve 6 aylık üyeliğe 20 dolar zaman yapılacağı açıklandı. Rakamların açıklanmasından sonra oyunculardan büyük tepki geldi.

 

Microsoft gelen tepkilerde sonra yaptığı açıklamada kullanıcıların haklı olduğunu ve zam kararından vazgeçtiklerini açıkladı. Abonelik fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

 

Ücretsiz oyunlar için Xbox Live Box aboneliği artık gerekmeyecek. Ancak ücretli oyunların online özelliklerini kullanabilmek için hâlâ abone olmak gerekiyor.



Son Güncelleme: 24.01.2021 14:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
XBOXXbox Live Gold
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elon Musk 143 uyduyu tek seferde fırlattı!
Elon Musk 143 uyduyu tek seferde fırlattı!
SpaceX uzaya 143 uydu gönderme projesini erteledi!
SpaceX uzaya 143 uydu gönderme projesini erteledi!
ESA, Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık görüntüsünü paylaştı
ESA, Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık görüntüsünü paylaştı
Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu
Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu
Avrupa'nın en çok satan oyunu FIFA 21 oldu
Avrupa'nın en çok satan oyunu FIFA 21 oldu
Sosyal medya yıkıldı! 21.21.21. rakamları ne anlama geliyor?
Sosyal medya yıkıldı! 21.21.21. rakamları ne anlama geliyor?

Popüler Haberler

Engelli emekli aylığı kimler alabilir, nasıl hesaplanır? Engel oranına göre emeklilik şartları nelerdir?
Martha Vineyard 21 gün detoksu ile 21 günde 10 kilo
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak 2021 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Fenerbahçe Mesut Özil tanıtım videoları
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
KOSGEB’den hibe desteği alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Genç girişimci iş yeri açma hibe kredi başvuruları nasıl yapılır?
EYT çıkarsa kimler emekli olur? 2021
Ev hanımlarına mikro kredi imkanı sağlayan kurumlar ve bankalar hangileri?
6222 nedir? 6222 yasası ne anlama geliyor? 6222 neleri kapsıyor?
Kervan Gıda halka arz son gün ne zaman?
Avatar 2 filmi ne zaman vizyona girecek? Avatar 2 için vizyon tarihi
Gelir belgesiz kefilsiz 10.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi veren bankalar
TÜİK son dakika işsizlik rakamları açıklandı, belli oldu
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Dustin Poirier - Conor McGregor boks maçı kazananı kim oldu? Dustin Poirier - Conor McGregor maç özeti
Altın ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 25 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Show TV canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.