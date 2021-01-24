Xbox Live Gold'a zam gelmeyecek

Microsoft Xbox Live Gold'un aylık abonelik ücretleri bulunuyor. Abonelik sayesinde oyunların çevrimiçi özelliklerine erişebiliyorsunuz ve aylık birkaç tane oyuna daha ücretsiz erişim sağlayabiliyorsunuz.

Xbox'un sunduğu aylık abonelik sisteminin adı Xbox Live Gold. Geçen gün üyelik ücretlerine zam yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan duyuruda aylık üyeliğe 1 dolar, 3 aylık üyeliğe 5 dolar ve 6 aylık üyeliğe 20 dolar zaman yapılacağı açıklandı. Rakamların açıklanmasından sonra oyunculardan büyük tepki geldi.

Microsoft gelen tepkilerde sonra yaptığı açıklamada kullanıcıların haklı olduğunu ve zam kararından vazgeçtiklerini açıkladı. Abonelik fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Ücretsiz oyunlar için Xbox Live Box aboneliği artık gerekmeyecek. Ancak ücretli oyunların online özelliklerini kullanabilmek için hâlâ abone olmak gerekiyor.