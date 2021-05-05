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Xbox Game Pass'e Mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu!

Xbox Game Pass sistemine Mayıs ayı içerisinde eklenecek olan yeni oyunları belli oldu. Aynı zamanda bu ay içinde platformdan kaldırılacak olan oyunlarda duyuruldu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:29
Xbox Game Pass'e Mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu!
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Xbox platformu, 2017 senesinden bu yana üyelik paketi olan Game Pass ile aylık bir ücretle pek çok oyuna ek bir tutar ödemeden oynama fırsatı veriyor.

Microsoft’un Xbox ve bilgisayar kullanıcılarına Game Pass servisiyle mayısın ikinci haftasına kadar ekleyeceği yeni oyunları açıkladı. Açıklamada eklenecek olan oyunlardan FIFA21, Red Deoad gibi toplamda dokuz oyun olacağı belirtildi.

Game Pass yeni oyunlar şunlar:

4Mayıs

Dragon Quest Builders 2 - (Konsol, PC)

6Mayıs

FIFA21 - (Konsol, PC)

Outlast2 - (Konsol, PC)

Steep - (Konsol)

13Mayıs

Final FantasyX/X-2HD Remaster - (Konsol PC)

Just Caus 4: Reloaded - (Konsol, PC)

Psychonauts - (Konsol, PC)

Red Dead Online - (Konsol)

Remnant: From the Ashes - (PC)

15Mayıs’tan sonra kalkacak oyunlar şunlar:

Alan Wake(Konsol, PC)

Battlefleet Gothic: Armada2(PC)

Dungeon of the Endless(Konsol, PC)

Final Fantasy IX(Konsol, PC)

Hotline Miami(PC)

Plebby Quest: The Crusades(PC)

Xbox Game Pass fiyatı ne kadar?

Xbox Game Pass abonelik ücreti, PC ve konsol platformları için 29,99TL’dir .




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:29
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Anahtar Kelimeler:
XBOXGame PassMayısXbox OyunlarFıfa21
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