Xbox Game Pass abonelik ücretine zam yapılıyor!

Xbox Game Pass for PC Twitter hesabından ve Xbox blog sayfasından yapılan açıklamaya göre Xbox Game Pass for PC abonelik ücretlerinde düzenlemeye gidiliyor. Şimdilik yalnızca PC hesabı kullanıcılarını ilgilendiren bu ücret düzenlemesinin daha sonra diğer platformlar için yapılabileceği de tahmin ediliyor.

17 Eylül’de Xbox Game Pass for PC Fiyatı Zamlanıyor

Xbox Game Pass for PC, 17 Eylül tarihinden itibaren yeni fiyatıyla kullanılmaya başlanacak. Senelik üye olan kullanıcılara bu değişiklik bir sonraki fatura dönemlerinde yansıtılacak.

Pek çok farklı oyun seçeneği ile oyunseverlere eğlenceli anlar yaşatan Xbox Game Pass for PC her ay belirli bir ücret karşılığında kullanılabiliyor. Kapsamında Electronic Arts ile yaptığı anlaşma ile kullanıcılarını aynı zamanda EA Play abonesi yapan Microsoft 17 Eylül tarihinden itibaren ABD pazarındaki kullanıcılarından daha fazla ücret alacak.

Daha önceden 4.99 dolar karşılığında abonelik veren Microsoft bundan sonra 9.99 dolar karşılığında hizmet sunacak. Yapılan bu düzenleme ile önceki fiyatına göre iki kat zamlanan abonelik sayısında nasıl bir değişim gözlemleneceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Şimdilik yalnızca ABD’deki kullanıcıları ilgilendiren bu zammın ilerleyen süreçte diğer bölgelerde de uygulanabileceği düşünülüyor.