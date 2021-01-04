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Wordpress site olmazsa olmaz eklentileri hangileridir? 2021 wordpress en iyi eklentileri

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Wordpress site olmazsa olmaz eklentileri hangileridir? wordpress en iyi eklentileri haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Wordpress site olmazsa olmaz eklentileri hangileridir? wordpress en iyi eklentileri ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ocak 4 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:08
Wordpress site olmazsa olmaz eklentileri hangileridir? 2021 wordpress en iyi eklentileri
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Web sitesi kurabilmek için atabileceğiniz adımlardan birisi WordPress tabanı kullanmanızdır. WordPress, büyük avantajlar sağlamakla birlikte kolay kurumlarıyla pek çok kişi tarafından tercih edilir. WordPress kullandığınız sırada mutlaka bazı eklentilerin bulunması gerekir.

WordPress kullanıp web sitesi oluşturabilmek kolay ve kısa süreli işlemlerdir. Aynı anda çok sayıda temayı içermekte olan site tabanı, tasarımcı tarafından site sahibi talepleriyle giydirilir. WordPress tabanlı siteler oluştururken bazı eklentileri mutlaka kullanmanız gerekmektedir.

WordPress’te bilinmesi gereken eklentiler nelerdir?

WordPress tabanlı sayfalarda site kurucusu isteğine bağlı bazı eklentileri mutlaka kullanmanız gerekir. Bunlar;

All İn One Seo Pack

Disqus

Seo Friendly Images

Social Login

W3 Total Cache

Contact Form 7

Google Analytics For WordPress

Style Extender

WordPress All In Seo Pack nedir?

All In Seo Pack eklentileri, arama motorunda daha üst sıralamalarda çıkabilmenizi sağlamaktadır. Arama motorunda yukarı çıkabilmek için iki altenatif bulunmaktadır. Bunlardan birisi Yoast SEO Pack diğeri de All In Seo Pack’tır.

WordPress Disqus eklentisi nedir?

Yorum sistem eklentisi olarak kullanılmakta olan Disqus, spam mesajlardan kurtulmanızı sağlar. Kullanıcıların yüzde 70 – 80’inin mutlaka kullanması gereken Disqus eklentisi ile zaman kazanabilirsiniz.

WordPress Seo Frendly Images eklentisi nedir?

Siteye yüklemiş olduğunuz görsellere alt etiket ekleyen bir eklenti olan Seo Frendly Images, Google sonuçları için kullanılmaktadır. Söz konusu eklentiyle görsellerde kullanıcı işlemi olmaksızın alt etiket eklenir. Bu eklentiyle de Google arama motorunda daha üst sıralamalara çıkılabilmektedir.

WordPress Social Login eklentisi nedir?

Kullanıcıların yorum yapıp siteye giriş yapabilmesini sağlayan bir eklenti olan Social Login; Facebook veya Twitter gibi sosyal ağlardan yorum gelmesini mümkün hale getirir.

WordPress W3 Total Cache eklentisi nedir?

Sayfanın daha hızlı açılabilmesini sağlayan W3 Total Cache eklentisi ile javascriptler minimize edilir. Bu eklentideki tek olumsuz yan WordPress temalarıyla çalışmıyor olmasıdır.

WordPress Contact Form 7 eklentisi nedir?

Okurların siteye çok daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayan Contach Form 7 eklentisi kurulum sırasında temayla birlikte gelen iletişim formu veya eklenti olmaması halinde okuyucuların daha kolay ulaşım sağlamasını hedefler.

Wordpress Google Analytics for Wordpress eklentisi nedir?

Wordpress’teki en önemli eklentiler arasında bulunan Google Analytics for Wordpress, kullanıcı profilinin nereye eklenmesi gerektiğine yardımcıdır. Eklentiyle WordPress’te acemi olan kullanıcılar profil kodunu Header veya Footer’e yükleyerek otomatik olarak gerçekleştirebilir.

Wordpress Style Extender eklentisi nedir?

Kullanıcıların en sık tercih ettiği ve siteyi renklendirebilmeye yardımcı olan Style Extender eklentisi ile tema fontu ve renkler çok daha canlı bir biçimde kullanılabilmektedir.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:08
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Wordpress
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