Word, Excel, PowerPoint, Access gibi Office dosyaları nasıl şifrelenir?

Microsoft firmasının Office adı verilen programlarından olan Word, Excel, PowerPoint ve Access programlarının nasıl şifreleme yaptığı merak edilmektedir. Office programları çoğu zaman işlerde ki en önemli kısımları ve notları barındırdığı için kullanıcılar dosyalarını şifrelemek istemektedir.

Hangi Office dosyasına şifre koyulabilir?

Microsoft Office programlarını düzenlerken her programa şifre koyma özelliğini aktif etmiştir. Excel kullananlar programa ve içeriğe şifre koyabildiği gibi aynı zamanda diğer programlara da şifreler koyularak güvenlik arttırılabilmektedir.

Şifreleme işlemi nasıl yapılır?

Şifreleme işlemi için öncelikle dosyaya girilmesi gerekmektedir. daha sonrasında sol üst köşede bulunan kutucuğa tıklanarak belgeyi koru kutucuğuna tıklayın. Açılan ekranda şifre belirleyerek belgeyi koruma altına alabilirsiniz.

Açılan belgeyi koru ekranında kullanıcının bir şifre belirlemesi istenir. Şifre belirlendikten sonra kaydet seçeneğine tıklanarak belge koruma altına alınır.

Belge şifre ile korunduktan sonra belirlenen dosyaya her giriş yapıldığında şifre talep edilecektir. Bu durumda şifrenin unutulmaması gerekir. şifre ile dosyaya girildiğinde ise en son kaydedilen hali ile karşınıza çıkacaktır.

Şifre koyulan dosyanın şifresi nasıl kaldırılır?

Şifre koyulan dosyanın şifresi kaldırılmak istendiğinde aynı şekilde Belgeyi koru kutucuğuna tıklanması gerekir. açılan sayfada parola ile şifrele de buluna tik işaretini kaldırarak kaydedin. Böylelikle şifrelenen dosyanın şifresi kaldırılacaktır.