WinRAR klavye kısayol tuşları 2021

WinRAR kullanıyorsanız kullanmanız gereken birçok klavye kısayolu mevcut. Aşağıda yer alan klavye kısayollarını kullanarak yapmak istediğiniz eylemleri çok kısa süreler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısayollar WinRAR 6. sürüm ile birebir eştir.

Dosya

Ctrl + O Açık Arşiv

Ctrl + D Sürücüyü değiştir

Ctrl + P Varsayılan şifre belirle

Ctrl + C Dosyaları panoya kopyala

Ctrl + V Dosyaları panodan yapıştır

Ctrl + A Hepsini seç

+ Grup seçin (sayısal tuş takımını kullanın)

– Grup seçimini kaldırın (sayısal tuş takımını kullanın)

* Seçimi ters çevir (sayısal tuş takımını kullanın)

Komutlar

Alt + A Dosyaları arşive ekle

Alt + E Belirtilen klasöre çıkart

Alt + T Arşivlenen dosyaları test et

Alt + V Dosyayı görüntüle

Del Dosyaları sil

F2 Dosyaya yeniden isim ver

Ctrl + I Dosyayı yazdır

Alt + W Onay almadan ayıklayın Alt + W Onay almadan ayıklayın

Alt + M Arşiv yorumu ekle

Alt + P Arşivi hasarlardan koru

Alt + L Arşivi kilitle

Araçlar

Alt + D Arşivi virüslere karşı tara

Alt + Q Arşivleri dönüştür

Alt + R Tamir Arşivi

Alt + X Arşivi SFX’e dönüştür

F3 Dosyaları bul

Alt + I Bilgi göster

Alt + G Rapor oluştur

Alt + B Kıyaslama ve donanım testi

Ctrl + F Favorilere ekle

Seçenekler

Ctrl + S Ayarlar

Ctrl + T Disk klasörlerini göster

Ctrl + T Arşiv klasörlerini göster

Ctrl + L Günlüğü görüntüle

F1 Yardım