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WinRAR klavye kısayol tuşları 2021

WinRAR kullananlar çoğu zaman klavye kısayollarına ihtiyaç duyuyor. Kısayollar, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. WinRAR'da kullanabileceğiniz bütün klavye kısayollarını haberimizde listeledik.

24 Mart 2021 Çarşamba 10:26
WinRAR klavye kısayol tuşları 2021
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WinRAR kullanıyorsanız kullanmanız gereken birçok klavye kısayolu mevcut. Aşağıda yer alan klavye kısayollarını kullanarak yapmak istediğiniz eylemleri çok kısa süreler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısayollar WinRAR 6. sürüm ile birebir eştir. 
 

Dosya 

Ctrl + O Açık Arşiv 
Ctrl + D Sürücüyü değiştir 
Ctrl + P Varsayılan şifre belirle 
Ctrl + C Dosyaları panoya kopyala 
Ctrl + V Dosyaları panodan yapıştır 
Ctrl + A Hepsini seç 
+ Grup seçin (sayısal tuş takımını kullanın) 
– Grup seçimini kaldırın (sayısal tuş takımını kullanın) 

* Seçimi ters çevir (sayısal tuş takımını kullanın) 

 

Komutlar 

Alt + A Dosyaları arşive ekle 
Alt + E Belirtilen klasöre çıkart 
Alt + T Arşivlenen dosyaları test et 
Alt + V Dosyayı görüntüle 
Del Dosyaları sil 
F2 Dosyaya yeniden isim ver
Ctrl + I Dosyayı yazdır 
Alt + W Onay almadan ayıklayın 
Alt + M Arşiv yorumu ekle 
Alt + P Arşivi hasarlardan koru 
Alt + L Arşivi kilitle 

 

Araçlar 

Alt + D Arşivi virüslere karşı tara 
Alt + Q Arşivleri dönüştür 
Alt + R Tamir Arşivi 
Alt + X Arşivi SFX’e dönüştür 
F3 Dosyaları bul 
Alt + I Bilgi göster 
Alt + G Rapor oluştur 
Alt + B Kıyaslama ve donanım testi
Ctrl + F Favorilere ekle 

 

Seçenekler 

Ctrl + S Ayarlar 
Ctrl + T Disk klasörlerini göster 
Ctrl + T Arşiv klasörlerini göster
Ctrl + L Günlüğü görüntüle 
F1 Yardım 


Son Güncelleme: 24.03.2021 10:26
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Anahtar Kelimeler:
WinRARKlavyeKısayol TuşlarıKlavye Kısayolları
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