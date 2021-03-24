WinRAR klavye kısayol tuşları 2021

WinRAR kullanıyorsanız kullanmanız gereken birçok klavye kısayolu mevcut. Aşağıda yer alan klavye kısayollarını kullanarak yapmak istediğiniz eylemleri çok kısa süreler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısayollar WinRAR 6. sürüm ile birebir eştir.
Dosya
Ctrl + O Açık Arşiv
Ctrl + D Sürücüyü değiştir
Ctrl + P Varsayılan şifre belirle
Ctrl + C Dosyaları panoya kopyala
Ctrl + V Dosyaları panodan yapıştır
Ctrl + A Hepsini seç
+ Grup seçin (sayısal tuş takımını kullanın)
– Grup seçimini kaldırın (sayısal tuş takımını kullanın)
* Seçimi ters çevir (sayısal tuş takımını kullanın)
Komutlar
Alt + A Dosyaları arşive ekle
Alt + E Belirtilen klasöre çıkart
Alt + T Arşivlenen dosyaları test et
Alt + V Dosyayı görüntüle
Del Dosyaları sil
F2 Dosyaya yeniden isim ver
Ctrl + I Dosyayı yazdır
Alt + M Arşiv yorumu ekle
Alt + P Arşivi hasarlardan koru
Alt + L Arşivi kilitle
Araçlar
Alt + D Arşivi virüslere karşı tara
Alt + Q Arşivleri dönüştür
Alt + R Tamir Arşivi
Alt + X Arşivi SFX’e dönüştür
F3 Dosyaları bul
Alt + I Bilgi göster
Alt + G Rapor oluştur
Alt + B Kıyaslama ve donanım testi
Ctrl + F Favorilere ekle
Seçenekler
Ctrl + S Ayarlar
Ctrl + T Disk klasörlerini göster
Ctrl + T Arşiv klasörlerini göster
Ctrl + L Günlüğü görüntüle
F1 Yardım
Son Güncelleme: 24.03.2021 10:26